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    • Приоритетным является сотрудничество с Израилем в области медобразования – Минздрав РК

    6 Августа 2022 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаковым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее казахстанско-израильское сотрудничество в области здравоохранения

    В частности, глава Минздрава отметила, что приоритетным является развитие сотрудничества с Израилем в области медицинского образования, повышения квалификации медицинских кадров и развития сотрудничества с университетами и медицинскими организациями Израиля. Это такие организации как медицинский центр «Рафаэль», «Шиба», Иерусалимский университет, Университетская Больница Хадасса, Ариэльский университет и др.

    Стоит отметить, что НАО «Медицинский университет Астана» уже заключил 2 меморандума о сотрудничестве с Медицинским центром «Шиба».

    В заключение стороны выразили готовность продолжить дальнейшее партнерство и реализацию совместных проектов, направленных на охрану здоровья населения.

    Фото: gov.kz
    #Образование #Минздрав РК #Здравоохранение #Израиль #Международная деятельность РК #Ажар Гиният
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