Приоритетные направления развития науки обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве с участием руководителей центральных госорганов, отраслевых организаций, вузов и депутатов Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники обсудили вопросы определения приоритетных направлений развития науки на 2024-2026 годы, проведения научно-технических заданий по программно-целевому финансированию на 2023-2025 и 2024-2026 годы, а также фундаментальных научных исследований на 2023-2025 годы.

Кроме того, рассмотрены планы по реализации научно-технических программ центральными государственными и местными исполнительными органами.