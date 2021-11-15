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    Приоритетные направления развития АПК назвал Аскар Мамин

    15 Ноября 2021, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким направлениям в Казахстане будут развивать агропромышленный сектор, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что Казахстан является одной из пяти стран мира с наибольшим потенциалом развития АПК.

    «Но чтобы реализовать этот потенциал, конечно, необходимо провести большую работу. В первую очередь, мы, конечно, в условиях пандемии нацелены на решение задачи обеспечения продовольственной безопасности. Вторая задача, которая пред нами стоит, это развитие экспортного потенциала», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

    Глава Кабмина добавил, что обозначенные задачи между собой связаны.

    «Сегодня решая вопрос сдерживания цен, особенно, на социально-значимые товары, мы видим, что есть 29 позиций, которые имеют важное значение для населения Казахстана. Из них по 11 мы обеспечены на 100%, по 12 на 80%, а по шести позициям у нас в районе 50%, есть отдельные позиции ниже, по сахару, допустим», - пояснил Аскар Мамин.

    Премьер также отметил, что нашей республике необходимо подтянуть такие направления как: мясо птицы, колбасные изделия, сахар, рыба, молочные изделия и яблоки.

    «Вот шесть позиций. Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нам необходимо обеспечить как минимум 80% (обеспечения) по этим товарным позициям, тогда мы можем говорить о том, что Казахстан обеспечил себя продовольственной безопасностью. По каждому направлению у нас сегодня есть конкретный план», - резюмировал Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство
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