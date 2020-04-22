Приоритет пешеходам и велосипедистам на дорогах отдали в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Брюсселя намерены ограничить скорость движения автомобилей в центре города до 20 км/ч, тем самым предоставить возможность велосипедистам ездить по всей ширине дороги во время пандемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Le Soir.

С мая на всех улицах в центре бельгийской столицы пешеходы и велосипедисты будут иметь приоритет перед автомобилями и смогут использовать всю ширину дороги для передвижения, а не только тротуары и велосипедные дорожки.

Скорость движения автомашин, трамваев и автобусов будет ограничена до 20 км/ч с нынешних 50 километров в час.

«Мера вступит в силу в начале мая, как и первые шаги по ослаблению ограничений. Это должно облегчить соблюдение правила социальной дистанции, - объясняет мэр центральной коммуны Брюсселя Филипп Клоз. - Это особенно актуально в местах повышенного скопления, где тротуары очень узкие. Это также способ облегчить движение в центре города».

Брюссель стал одним из нескольких европейских городов, меняющих свои правила мобильности из-за влияния пандемии коронавируса.

Власти Милана недавно объявили, что этим летом 35 километров улиц города будут превращены в велосипедные и пешеходные зоны, а скорость автомашин будет ограничена до 30 км/ч.

В Берлине также начали расширять велосипедные полосы, которые забирают место у автомобилистов, чтобы обеспечить безопасное движение во время пандемии. Примеру германской столицы уже последовали Штутгарт и Эссен.



