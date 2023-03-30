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    Приоритет будет отдан диверсификации экономики – Алихан Смаилов

    30 Марта 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, заявил, что приоритет будет отдан диверсификации экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приоритет будет отдан диверсификации экономики, обеспечению внутреннего рынка отечественными товарами и увеличению производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Будут приняты меры по привлечению масштабных инвестиций в экономику страны, в первую очередь, в обрабатывающие отрасли. Будет проведена комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. Также очень важны вопросы развития энергетической отрасли и развития коммунальной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы «инвестиции вместо тарифа» позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей», - сказал Алихан Смаилов.

    Он также отметил, что в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры. Приоритет будет отдан повышению пропускной способности транспортной и логистической отрасли и развитию международных коридоров.

    «Важными направлениями нашей работы станут повышение эффективности и качества услуг в сфере образования и здравоохранения, а также дальнейшее продолжение цифровизации, внедрение единой государственной цифровой платформы. Для решения задач, поставленных перед правительством, принимаются соответствующие меры. Уверен, что депутаты Парламента будут работать продуктивно совместно с нами», - резюмировал Премьер-Министр.

    Напомним, Алихан Смаилов переназначен Премьер-Министром Республики Казахстан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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