Принятые в Казахстане меры универсальны - азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В мерах, принятых властями Казахстана, имеются позитивные моменты, считает азербайджанский эксперт-экономист Натиг Джафарли. Такое мнение он высказал, комментируя выступление Президента РК на заключительном заседании Государственной комиссии по ЧП, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В мерах, принятых властями Казахстана, имеются позитивные моменты, особенно строительство индивидуального жилья для населения будет иметь мультипликативный эффект, поскольку строительный бизнес потянет за собой логистику, производство строительных материалов, создаст множество рабочих мест и т.д. Но для развития этой сферы нужно, чтобы у населения была покупательская способность, которая должна соответствовать этим темпам. Здесь нужны дополнительные меры по ипотечному кредитованию, чтобы ставки были низкие, для того чтобы покупательская способность населения росла. Параллельно могут расти инвестиции и интерес к строительному бизнесу», - отметил собеседник.

Многие меры универсальны, большинство стран прибегают к закрытию своей экономики, созданию самодостаточной экономики в разных сферах, стимулируя местное производство. При этом «искусственное дыхание» местным производителям в дальнейшем может сыграть с ними «злую шутку». Они без конкурентной среды могут привыкнуть к таким поблажкам, потом не выдержать международную конкуренцию, поэтому здесь должна быть тонкая грань.

«Через некоторое время глобальные экономические связи будут восстановлены, и местные производители должны быть готовы к жесткой конкуренции. Предприятия, которые рассчитывают на всю цепочку внутреннего производства, должны будут быть «живучими» (конкурентоспособными), когда откроются границы и будет свободный приток капиталов и товаров, в этой среде казахстанские предприятия не должны проигрывать. Изначально государство должно выступить в роли стартапа, но потом уже бизнес-логика и мышление должны преобладать во всем этом, без этого потом могут возникнуть проблемы», - говорить он.

Собеседник отметил, что микрокредитование по ставке 6% для МСБ хороший шаг, но надо учесть курс национальной валюты и инфляционный процесс. Надо придумать механизмы контроля и поощрения, для того чтобы МСБ сразу не конвертировал все кредиты в твердую валюту, такое происходит во многих стран. Поэтому если применять правильные механизмы поощрения и контроля, то кредитование МСБ на низких процентных условиях сильно может помочь в будущем Казахстану для создания новых рабочих мест, новых сфер производства и услуг.

Напомним, 11 мая состоялось заключительное заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, на котором Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о прекращении режима чрезвычайного положения в стране.