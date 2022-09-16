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    Принятые нормы о президентском мандате никто не сможет изменить – Минюст

    16 Сентября 2022, 11:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал возможность внесения изменений в принятые конституционные поправки в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня была принята норма в Конституцию о том, что положения конституции о том, что срок президентского мандата составляет семь лет, и Президентом РК человек может быть избран только один раз. Они являются неизменными. То есть, ни последующий Президент, ни последующий Парламент уже эти нормы изменить не сможет», - заявил Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Минюст
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