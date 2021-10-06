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    Приняты новые критерии на соискание Астанинской премии за вклад в межрелигиозный диалог

    6 Октября 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий приняты новые критерии на соискание Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рабочая группа вносит на утверждение Секретариата следующие критерии: на соискание Астанинской международной премии и почетной медали могут быть выдвинуты лицо либо организация, соответствующая следующим критериям: внесение выдающегося вклада в развитие и выдвижение межрелигиозного и межцивилизационного диалога в укрепление духовности, взаимного уважения, гармонии, в обществах и государствах. Второе: участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий», - сказал вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев на заседании.

    Третье: выступление, участие с актуальными докладами на пленарных секционных заседаниях съездов, секретариатов съезда.

    «Четвертое: продвижение в мировом сообществе глобальных идей и предложений инициатора съезда лидеров мировых и традиционных религий Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленных на обеспечение мира и безопасности. Активное сотрудничество секретариата съезда с его партнерами – международными организациями и центрами. Принятое решение нашло отражение в протоколе заседания рабочей группы», - заключил спикер.

    Как пояснил спикер Сената Маулен Ашимбаев, так как это казахстанская награда, решение будет приниматься Президентом страны в преддверии Съезда.

    Озвученные критерии были приняты единогласно.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Общество Съезд лидеров мировых религий
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