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    Приняты необходимые нормы касательно режима на границе Казахстана и Туркменистана – депутат Максим Рожин

    5 Апреля 2023, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК депутат Мажилиса Максим Рожин прокомментировал информацию об установленном режиме на казахстанско-туркменской государственной границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 октября 2021 года между правительствами двух стран было подписано соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Согласно закону, такие соглашения должны быть ратифицированы. Документ был направлен на рассмотрение в Мажилис летом прошлого года. В целом, предусматривалось установление границы и соответствующего порядка на границе после ее разграничения. Сегодня на пленарном заседании депутаты подняли вопрос о пересечении границы населением. В этой связи, есть и дорожные вопросы, ситуация на пропускном пункте и другие вопросы, требующие внимания. Этот закон урегулирует существующие вопросы», - сказал Максим Рожин.

    По его словам, в рамках документа учтены необходимые нормы, необходимые для создания надлежащих условий пересечения границы гражданами, грузовиками.

    «Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на взаимоотношения народов двух стран, также урегулирует отношения пограничников», - отметил депутат.

    Также Максим Рожин добавил, что открытие мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК - хорошее начинание. По его словам, это хороший способ донести до граждан проводимую депутатами работу.

    Отметим, сегодня Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.

    Также сообщалось об открытии мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК. В прямой трансляции найдёт отражение злободневная повестка дня, а журналистам Jibek Joly в формате live представится возможность оперативно предоставлять телезрителям самую свежую и достоверную информацию о работе депутатского корпуса.

    Как отмечала директор телеканала Еркежан Кунтуган, эта инициатива реализуется в рамках поручения Главы государства, озвученного в ходе первой сессии Парламента VIII созыва, по запуску трансляции пленарных заседании Парламента по особо важным общественным темам в прямом эфире. Мобильная студия #jjstudio даст дополнительную возможность создавать контент о роли Парламента в продвижении процессов политической модернизаций во всех сферах жизни общества и государства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Мажилис Туркменистан JIBEK JOLY
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