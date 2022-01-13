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    Приняты дополнительные меры по обеспечению охраны порядка в международном аэропорту Алматы - Транспортная полиция

    13 Января 2022, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дополнительные меры по обеспечению охраны порядка в международном аэропорту Алматы приняли полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «В связи с возобновлением авиаперелетов в аэропорту г. Алматы увеличился пассажиропоток. Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан», - отметил начальник Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы Талгат Талипов.

    По его словам, сотрудники ЛОП в аэропорту города Алматы несут службу в усиленном режиме. Обеспечивается охрана общественного порядка и сохранность багажа, а также проводится работа по выявлению лиц, находящихся в розыске. Кроме того, на линии досмотра в первую очередь осуществляется проверка на выявление запрещенных предметов.

    «С личным составом проводятся соответствующие инструктажи, ориентирующие на максимальное оказание помощи пассажирам. Наряду с этим осуществляется патрулирование совместно с работниками САБ аэропорта и досмотровой службы, с применением ручных металлоискателей и раписканов, проводится осмотр пассажиров. За хранение и перевозку запрещенных предметов следует административная и уголовная ответственность», - резюмировал Талгат Талипов.

    Вход в терминал в настоящий момент разрешен только вылетающим пассажирам. Проводится досмотр авиапассажиров и багажа.

    «В связи с этим, просим пассажиров отнестись с пониманием к действиям сотрудников полиции при проверке документов и оказывать им содействие», - говорит подполковник полиции.

    Кроме того, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства РК иностранными гражданами и лицами без гражданства.

    «Также обращаем ваше внимание, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается, с каждым днем подтверждённых диагнозов COVID -19 среди населения становится больше. В связи с этим, рекомендуем гражданам соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении аэропорта и любых других общественных мест», - добавил он.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Безопасность Аэропорт ЧП-2022 Алматинская трагедия
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