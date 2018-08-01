Принято Постановление Правительства РК о цене сделки по взаимообмену газом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 457 «Об установлении цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом». Об этом сообщает «Әділет».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 года № 457 «Об установлении цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 10 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании», а также Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в газовой отрасли от 28 ноября 2001 года, Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в создании хозяйственного общества на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода от 3 октября 2006 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цену газа по сделке, заключаемой между товариществом с ограниченной ответственностью «КазРосГаз» и уполномоченной публичным акционерным обществом «Газпром» организацией - «GAZPROM Schweiz AG» при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2018 году для обеспечения газом внутреннего рынка Республики Казахстан путем встречных поставок в 2018 году на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция «Александров Гай» в объеме до 5500000000 метров кубических: за газ узбекского происхождения в объеме до 2500000000 метров кубических, поставляемый на границу Республика Узбекистан/Республика Казахстан, по цене 3803 российских рубля за 1000 метров кубических и российского происхождения в объеме до 3000000000 метров кубических, поставляемый на границу Российская Федерация/Республика Казахстан, по цене 3864,92 российских рубля за 1000 метров кубических.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2018 года.



Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев