Принято постановление о госпрограмме функционирования языков в РК на 2011 - 2019 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление о Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы.

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 401

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы (далее - Программа).

2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию Программы:

1) принять меры по реализации Программы;

2) представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Программы в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 23 "Об утверждении Плана мероприятий на 2017 - 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 2 июля 2018 года № 401

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы Основания для разработки Программа разработана в соответствии со статьями 7, 93 Конституции Республики Казахстан; Законом Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан"; Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636; пунктом 3 Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, данных на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана; Доктриной национального единства Государственный орган, ответственный за разработку Программы Министерство культуры и спорта Республики Казахстан Государственные органы, ответственные за реализацию Программы Центральные государственные органы и местные исполнительные органы Цель программы Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления казахстанской идентичности и единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане. Задачи Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку;

развитие инфраструктуры обучения государственному языку;

стимулирование процесса обучения государственному языку; повышение престижа употребления государственного языка;

повышение востребованности государственного языка;

усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка;

проведение комплексной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, его применению во всех сферах общественных отношений, совершенствование языковой культуры;

функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве;

сохранение языкового многообразия в Казахстане;

изучение английского и других иностранных языков, развитие трехъязычной модели обучения. Сроки реализации 2011-2019 годы

первый этап: 2011-2013 годы

второй этап: 2014-2016 годы

третий этап: 2017-2019 годы Целевые индикаторы Увеличение:

1) доли населения, владеющего государственным языком (в 2016 году - 80%, в 2017 году - 83%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 90%);

2) доли выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 70%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

3) доли казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации (в 2017 году - 70%, в 2018 году - 71%, в 2019 году - 72%);

4) доли упорядоченного терминологического фонда казахского языка (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 60%, в 2017 году - 75%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

5) степени удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 75%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 81%, в 2019 году - 82%);

6) доли населения республики, владеющего русским языком (в 2017 году - 89%, в 2018 году - 89%, в 2019 году - 89%);

7) доли этносов, охваченных курсами обучения казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 70%, в 2017 году - 73%, в 2018 году - 78%, в 2019 году - 80%);

8) доли населения республики, владеющего английским языком (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 22%, в 2017 году - 23%, в 2018 году - 25%, в 2019 году - 27%);

9) доли населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 20,5%, в 2017 году - 22%, в 2018 году - 24%, в 2019 году - 25%). Источники и объемы финансирования На реализацию Программы в 2011-2019 годах будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Общие затраты из государственного бюджета на реализацию первого этапа Программы составили 19134,9 млн. тенге. Общие затраты из государственного бюджета на реализацию второго этапа Программы составили 9 702,1 млн. тенге.

Общие затраты реализации третьего этапа Программы из государственного бюджета составляют 7264,5 млн. тенге.

Объем финансирования Программы по третьему этапу будет уточняться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Введение

Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со статьями 7 и 93 Конституции Республики Казахстан; Законом Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан"; Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636; пунктом 3 Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, данных на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана; Доктриной национального единства; Планом нации Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "100 конкретных шагов: современное государство для всех", программной статьей Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2017 года "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Программа основана на анализе сложившегося в стране языкового строительства, учитывает мнения и рекомендации экспертного сообщества, занимающегося вопросами языковой политики.

При разработке Программы изучен опыт свыше 30 зарубежных стран по правовому регулированию вопросов, связанных с реализацией государственной языковой политики.

Данный документ является нормативно-организационной основой решения актуальных проблем в сфере функционирования и развития языков и создания условий для полномасштабного применения государственного языка во всех сферах общественной жизни.

Как отметил Глава государства Н.А. Назарбаев на XIII сессии Ассамблеи народа Казахстана: "Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития казахского языка, который является главным фактором объединения всех казахстанцев. В то же время необходимо создать благоприятные условия, чтобы представители всех проживающих в стране народностей могли свободно говорить, обучаться на родном языке, развивать его".

В Доктрине национального единства государственный язык определен ключевым приоритетом, главным фактором духовного и общенационального единства. Овладение им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана, стимулом, определяющим личную конкурентоспособность и активное участие в общественной жизни.

Одной из основных задач программной статьи Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" является проведение работ по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

План мероприятий по реализации целей и задач, обозначенных в Программе, является ее неотъемлемой частью.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, основаны на приоритетности развития государственного языка как важнейшего фактора укрепления общенационального единства и направлены на полноценное удовлетворение духовно-культурных и языковых потребностей граждан.

Успешность реализации Программы будет обеспечена путем интеграции основных программных мер в стратегические планы государственных органов при обеспечении эффективности реализации запланированных мероприятий.

Вместе с тем, для достижения практических результатов данных мероприятий необходимы совместные усилия всех государственных органов и хозяйствующих субъектов республики, в том числе национальных компаний и финансовых организаций.

Анализ текущей ситуации

Создание оптимального социолингвистического пространства в независимом Казахстане выстраивается путем поэтапной реализации языковой политики.

1997-2000 годы - с принятием в 1997 году Закона Республики Казахстан "О языках" и утверждением Государственной программы функционирования и развития языков на 1998-2000 годы начинается формирование правовой основы языкового строительства в основных сферах общественной жизни.

2001-2010 годы - в рамках реализации Государственной программы функционирования и развития языков на десятилетний период стратегия языкового строительства определялась тремя направлениями: расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка, сохранение общекультурных функций русского языка, развитие других языков народа Казахстана. Также в этот период по инициативе Главы государства начата реализация Национального культурного проекта "Триединство языков".

Итоги реализации данной Программы заложили основу последующего языкового строительства в Республике Казахстан:

1) существенно расширена инфраструктура обучения государственному языку: организации, обучающие и воспитывающие на казахском языке, - 5644, школы - 3798, центров по обучению государственному языку - 87;

2) активно реализуется процесс перевода делопроизводства на государственный язык (удельный вес документов на казахском языке в государственных органах составляет порядка 88%);

3) реализовано 219 издательских проектов, среди которых 65 учебно-методических пособий, 47 книг для детей, 45 отраслевых словарей и 62 познавательные, научные, публицистические книги. Выпущен однотомный большой толковый словарь казахского языка "Қазақ сөздігі" и разработан на инновационной основе учебный комплекс "Даналық әліппесі".

4) реализованы ряд телепроектов: реалити-шоу, уроки по изучению казахского языка, анимационные фильмы и др.;

5) на основе многоуровневой системы оценки знания языка по системам IELTS (Великобритания) и TOEFL (Соединенные Штаты Америки) разработана система Казтест. На основе новейшей методики по обучению государственному языку разработаны учебные пособия "Қазақ сөзі", состоящее из 500 слов, и "Қазақ сөзі", состоящее из 900 слов.

6) разработана методология аккредитации языковых центров государственного языка;

7) на системной основе проводится организация методической и организационной поддержки представителей казахской диаспоры за рубежом в изучении родного языка. В целях поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, проводятся традиционный малый курултай казахов Европы и фестиваль искусств, также социологические и аналитические исследования по вопросам жизнедеятельности соотечественников, проживающих за рубежом.

8) подготовлена инновационная методика полиязычия по обучению языкам этносов Казахстана;

9) в целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка создан и постоянно обновляется интернет-портал (свыше 20 видов сервисов). Для дистанционного изучения языка широкому применению запущены портал "Тilalemi.kz", а также единая ономастическая база "Atau.kz", орфографическая база "Emle.kz", терминологическая база "Termincom.kz".

10) в целях развития казахоязычных интернет-ресурсов и контентов увеличено количество курсов дистанционного обучения языку;

11) укрепляется коммуникативная функция государственного языка (в контенте государственных средств массовой информации (далее - СМИ) объем вещания на казахском языке в электронных СМИ, а также доля государственного языка в печатных СМИ составляют свыше 71%);

12) приняты Закон Республики Казахстан от 21 января 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ономастики" и ряд подзаконных нормативно-правовых актов;

13) создана эффективная система государственной поддержки языков этносов, проживающих в Казахстане.

Логика языкового строительства за эти годы (2011-2019 годы) обусловлена наличием ряда проблемных аспектов в стране.

Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.

Несмотря на сформировавшуюся методологию обучения государственному языку, данный аспект связан с нерешенной в полном объеме проблемой повышения квалификации преподавателей и специалистов казахского языка, нехваткой методик обучения казахского языка по уровням В1, В2, отсутствием систематизированной базы учебно-методических пособий по указанным уровням.

Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.

Проблемные вопросы в данном направлении связаны, прежде всего, с расширением сфер активного применения государственного языка в области международных коммуникаций, туризма, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий. Наряду с этим проблемным является важнейший перечень вопросов повышения престижа его употребления, популяризации государственного языка как семейной ценности.

Вместе с тем важно максимально информатизировать работу по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

Снижение языковой культуры в казахстанском обществе.

В указанном аспекте имеются проблемы в сфере терминологии, антропонимики и ономастики. В этой связи наиболее значимыми являются работы по стандартизации, совершенствованию сферы терминологии и унификации терминов.

Имеются достаточно проблемные вопросы в совершенствовании культуры речи и письменности в лингвистическом пространстве, сохранении чистоты языка, языковой культуры, речевой мелодичности в СМИ по мере роста числа интернет-потребителей на казахском языке.

В этой связи предусматривается организация мероприятий по сохранению норм языковой культуры.

Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.

В этом аспекте существует совокупность проблем, связанных с овладением населения тремя (казахским, русским, английским) языками в качестве конкурентного преимущества казахстанцев, созданием условий для сохранения языков этносов, формирующих языковое многообразие культуры Казахстана, и изучением английского и других иностранных языков как средств делового международного общения.

Приоритетная необходимость решения данных проблем и совершенствования нормативно-правовой базы обусловили следующие цели и задачи Программы.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

Цели Программы -

1) достижение эффективных способов обеспечения овладения государственным языком;

2) популяризация широкого применения государственного языка;

3) развитая языковая культура как элемент социально-культурного богатства интеллектуальной нации;

4) развитие лингвистического капитала казахстанцев.

Целевые индикаторы:

Увеличение:

1) доли населения, владеющего государственным языком (в 2016 году - 80%, в 2017 году - 83%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 90%);

2) доли выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 70%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

3) доли казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации (в 2017 году - 70%, в 2018 году - 71%, в 2019 году - 72%);

4) доли упорядоченного терминологического фонда казахского языка (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 60%, в 2017 году - 75%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

5) степени удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 75%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 81%, в 2019 году - 82%);

6) доли населения республики, владеющего русским языком (в 2017 году - 89%, в 2018 году - 89%, в 2019 году - 89%);

7) доли этносов, охваченных курсами обучения казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 70%, в 2017 году - 73%, в 2018 году - 78%, в 2019 году - 80%);

8) доли населения республики, владеющего английским языком (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 22%, в 2017 году - 23%, в 2018 году - 25%, в 2019 году - 27%);

9) доли населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 20,5%, в 2017 году - 22%, в 2018 году - 24%, в 2019 году - 25%).

Задачи:

1) совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку;

2) развитие инфраструктуры обучения государственному языку;

3) стимулирование процесса обучения государственному языку;

4) повышение престижа употребления государственного языка;

5) повышение востребованности государственного языка;

6) усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка;

7) проведение комплексной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, его применению во всех сферах общественных отношений, совершенствование языковой культуры;

8) функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве;

9) сохранение языкового многообразия в Казахстане;

10) изучение английского и других иностранных языков, развитие трехъязычной модели обучения.

Показатели результатов:

1) количество грантов, предусмотренных на подготовку педагогических кадров по казахскому языку (ежегодно 500 человек);

2) доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 50%, в 2017 году - 65%, в 2018 году - 75%, в 2019 году - 90%);

3) рост числа обучающихся государственному языку (в 2013 году - 30%, в 2016 году - 70%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

4) доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 25%, в 2017 году - 28%, в 2018 году - 30%, в 2019 году - 35%); на уровне С1, определяемых по системе "Казтест" (в 2016 году - 5%, в 2017 году - 8%, в 2018 году - 9%, в 2019 году - 10%);

5) доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, а также сотрудников национальных компаний и национальных холдингов, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 10%, в 2017 году - 30%, в 2018 году - 32%, в 2019 году - 35%), на уровне С1, определяемых по системе "Казтест" (в 2016 году - 5%, в 2017 году - 7%, в 2018 году - 8%, в 2019 году - 9%);

6) доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка (ежегодно 10%);

7) рост числа новых телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ (ежегодно на 10%);

8) доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке (ежегодно 50%);

9) количество терминов, утвержденных терминологической комиссией (с нарастающим итогом) (в 2016 году - 18000, в 2017 году - 18000, в 2018 году - 24000, в 2019 году - 27000);

10) степень использования государственного языка в визуальных информациях (в 2013 году - 30%, в 2016 году - 50%, в 2017 году - 70%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 100%);

11) доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 60%, в 2017 году - 75%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 100%);

12) доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков, от общего числа центров (в 2013 году - 50%, в 2016 году - 75%, в 2017 году - 85%, в 2018 году - 86%, в 2019 году - 87%).

Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры

Первое направление - овладение государственным языком

Цель: достижение эффективных способов обеспечения овладения государственным языком

Целевые индикаторы:

1) доля населения, владеющего государственным языком (в 2016 году - 80%, в 2017 году - 83%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 90%);

2) доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 70%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%).

Реализация первого направления Программы предполагает организацию работы по созданию системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана. Ядро данной системы составляет трехкомпонентная основа - совершенствование методологии обучения государственному языку, расширение инфраструктуры обучения и стимулирование процесса овладения государственным языком. Данный подход определил три задачи первого направления.

1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку.

Для совершенствования методологии обучения государственному языку предусмотрены, прежде всего, совершенствование соответствующих стандартов обучения и внедрение системы оценки уровня владения государственным языком посредством создания модели непрерывного образования.

Многоуровневый стандарт должен предусматривать элементарное использование языка на уровнях А1-А2, самостоятельное использование языка на уровнях В1-В2 и компетентное использование языка на уровнях С1-С2.

На основе выстроенной стандартизированной системы предполагается разработка методологических основ обучения государственному языку, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Данные меры позволят обеспечить овладение государственным языком на уровне А1 учащимися начальных классов школы, на уровне А2 учащимися среднего звена, на уровне В1 учащимися старших классов школы, а также учреждений технического и профессионального образования, на уровне В2 студентами высших учебных заведений, на уровне С1 по итогам получения послевузовского образования.

Наряду с этим предусматриваются также совершенствование и модернизация методики овладения языком. Казахский язык должен стать языком полноценного каждодневного функционального и профессионального общения.

Безусловной необходимостью станет постоянный процесс творческого педагогического поиска и разработки новых методик обучения на основе стандарта обучения казахскому языку через модель непрерывного образования.

Необходимыми компонентами выстраиваемой системы являются повышение квалификации и обучение преподавателей казахского языка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ввиду малой численности научно-образовательных центров, имеющих организационные и методологические возможности вести обучение специалистов на качественно высоком уровне, предполагается широкое внедрение дистанционных форм обучения.

2. Развитие инфраструктуры обучения государственному языку. Вторым необходимым компонентом системы овладения государственным языком всеми гражданами Казахстана является функционирование государственных центров обучения языку. Именно государственные центры обучения языку должны стать инфраструктурной базой по овладению государственным языком взрослыми гражданами Казахстана, уже закончившими учебные заведения.

Необходимы стратегический план развития, структура управления, организация учебного процесса, материально-технические ресурсы государственных центров обучения языку.

Основой для составления оценок работ центров будут служить объективные данные о результатах сдачи слушателями центров экзамена по программе "Казтест".

3. Стимулирование процесса обучения государственному языку. Третьим обязательным компонентом в достижении поставленной цели станет создание системы стимулирования и мониторинга процесса обучения государственному языку.

Реализация данной задачи предполагается через определение минимальных требований к уровню владения казахским языком государственными служащими, сотрудниками организаций, предоставляющих государственные услуги, а также услуги в сфере обслуживания населения (банки, организации торговли, сфера услуг и прочее).

Данная мера потребует организации системы обучения казахскому языку на основе Национального стандарта Республики Казахстан для государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги. Ежегодно на основе системы "Казтест" уровень государственного языкового знания должен определяться у государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, которые не владеют государственным языком на необходимом уровне.

По окончании курсов по обучению государственному языку, организованных каждой организацией, сотрудники участвуют в сертифицированном тестировании по системе "Казтест", где определяется уровень знания.

Уровень знания государственного языка сотрудников устанавливается на основе национальных стандартов, определяющих коммуникативные требования.

Технология тестирования состоит из диагностического и сертифицированного тестирования.

Предполагается проработать вопрос совершенствования системы оценки уровня знания государственного языка на всех ступенях системы образования. Казахский язык должен стать необходимым и обязательным компонентом итоговой аттестации обучающихся.

Всем заинтересованным в изучении казахского языка лицам предусмотрено оказание широкой государственной поддержки. В числе таких мер: организация бесплатных курсов по уровням образования при центрах по обучению государственному языку, а также привлечение к данной работе метода государственно-частного партнерства.

Предполагается также широкое внедрение дистанционного обучения казахскому языку посредством разработки инновационных форм и методик обучения.

Представителям казахской диаспоры за рубежом будет оказываться политико-дипломатическая, методическая и организационная поддержка в изучении родного языка. Также предполагается организация системы аналитической и исследовательской работы по проблемам соотечественников.

Показатели результатов:

1) количество грантов, предусмотренных на подготовку педагогических кадров по казахскому языку (ежегодно 500 человек);

2) доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 50%, в 2017 году - 65%, в 2018 году - 75%, в 2019 году - 90%);

3) рост числа обучающихся государственному языку (в 2013 году - 30%, в 2016 году - 70%, в 2017 году-- 80%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

4) доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 25%, в 2017 году - 28%, в 2018 году - 30%, в 2019 году - 35%), на уровне С1, определяемых по системе "Казтест" (в 2016 году - 5%, в 2017 году - 8%, в 2018 году - 9%, в 2019 году - 10%);

5) доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, а также сотрудников национальных компаний и национальных холдингов, владеющих государственным языком на уровне В1 (в 2016 году - 10%, в 2017 году - 30%, в 2018 году - 32%, в 2019 году - 35%), на уровне С1 определяемых по системе "Казтест" (в 2016 году - 5%, в 2017 году - 7%, в 2018 году - 8%, в 2019 году - 9%).

Второе направление - популяризация и расширение сферы применения государственного языка

Цель: "Популяризация широкого применения государственного языка"

Целевые индикаторы:

1) доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации (в 2017 году - 70%, в 2018 году - 71%, в 2019 году - 72%).

Алгоритм достижения второй цели предполагает осуществление работы по повышению престижа и расширению сферы применения государственного языка.

1. Широкое применение государственного языка в институтах гражданского общества и средствах массовой информации.

Реализация данной задачи достигается через формирование и закрепление в общественном сознании престижного образа носителя государственного языка. Основная роль в этом направлении отводится средствам PR-технологий. Для этого предполагается организация специальной работы по популяризации и пропаганде государственного языка.

На основе разработки разноплановых позитивных образов и моделей с учетом основных особенностей целевых аудиторий предполагается привлечение к работе по формированию престижного образа носителя государственного языка успешных, статусных лиц, в том числе представителей этносов, владеющих государственным и другими языками.

Данный блок работы потребует также вовлечения творческого потенциала неправительственного сектора в процесс формирования престижного образа носителя государственного языка через механизм государственного социального заказа и средств массовой информации на основе государственного информационного заказа.

В числе планируемых мер - медийная ротация позитивных образов, популяризующих государственный язык во всех видах СМИ, включая Интернет, обеспечение выпуска на государственном языке массовой популярной периодики, организацию комплекса PR-мероприятий для основных целевых аудиторий с выпуском визуальной и имиджевой продукции, средств наглядной агитации.

Необходимым представляется также привлечение к работе по популяризации употребления государственного языка методов государственно-частного партнерства через проведение совместных акций.

Важным компонентом данной системы является популяризация государственного языка как семейной ценности. Путем привлечения к PR-работе известных семей, говорящих на казахском языке, в том числе представителей этносов и зарубежной диаспоры, предполагается организация широкой кампании по популяризации государственного языка как языка внутрисемейного общения.

Наряду с этим потребуется также организация комплекса мер информационно-идеологического характера с привлечением лидеров общественного мнения: информационные и общественные компании, крупные общественные движения, акции и проекты.

Одним из важных элементов работы по формированию общественного мнения предполагается нейтрализация негативных стереотипов в вопросах употребления государственного языка.

Работа в данном направлении будет выстраиваться путем проведения исследовательско-аналитической деятельности по превентивному выявлению негативных стереотипов в сфере употребления и применения государственного языка, определения комплекса необходимых мер.

Основным ресурсом в работе по формированию механизмов общественного порицания негативных аспектов в сфере употребления государственного языка должен стать потенциал неправительственного сектора и масс-медиа.

2. Повышение востребованности государственного языка.

Второй задачей в достижении поставленной цели являются расширение сферы применения государственного языка, интеграция во все сферы жизнедеятельности общества.

Ключевой акцент в данном направлении сделан на усилении роли СМИ в формировании языковой среды посредством создания новых телевизионных каналов, вещающих на государственном языке. Особые возможности в этом плане открываются с внедрением цифрового телерадиовещания.

Также предусмотрены расширение детского и молодежного казахоязычного контента, активное использование потенциала медийной сферы в организации процесса обучения государственному языку через создание специальных обучающих программ, фильмов.

Важным аспектом также является оказание системной поддержки казахоязычным СМИ через систему государственной поддержки интернет-ресурсов на казахском языке.

Особая роль отводится введению обязательных языковых квалификационных требований, предъявляемых к работникам СМИ как людям, непосредственно формирующим языковую культуру общества.

Вместе с этим в данном направлении предусматриваются меры по развитию государственного языка как языка науки, законодательных актов и новых технологий.

В этом аспекте особо актуальной представляется активное развитие собственной научно-технологической языковой базы на основе традиционных и инновационных подходов.

Организация перевода на казахский язык и издание массовым тиражом энциклопедий, научно-публицистической, деловой, художественной и другой литературы с языка оригинала позволят существенно усилить роль государственного языка как языка современной прикладной науки. Также на всех уровнях предоставления электронных услуг в рамках "электронного правительства" предполагается активизация применения казахского языка.

Вместе с тем, предусмотрено расширение применения казахского языка в сфере международных коммуникаций, досуга и развлечений.

Необходимость пополнения репертуаров учреждений культуры новым казахоязычным контентом определила задачу организации и проведения конкурсных мероприятий по стимулированию творческого потенциала на создание новых постановок и проектов на государственном языке, в том числе ориентированных на детскую и юношескую аудиторию.

Безусловной необходимостью должно стать широкое употребление государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий.

Государственный язык должен стать основным при проведении международных встреч, оформлении договоров, соглашений и иных международных актов.

Особо актуальной представляется активизация использования потенциала государственного языка при организации этнотуристических мероприятий (посещение культурно-этнографических памятников, скаутинг, детские этнотуры и летние этнолагеря).

Показатели результатов:

1) доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка (10% от общего объема средств, выделяемых на реализацию государственного социального заказа);

2) рост числа новых телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ (ежегодно на 10% от общего числа телевизионных проектов);

3) доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке (ежегодно 50%).

Третье направление - повышение уровня языковой культуры казахстанцев

Цель: "Развитая языковая культура как элемент социально-культурного богатства интеллектуальной нации"

Целевые индикаторы:

1) доля упорядоченного терминологического фонда казахского языка (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 60%, в 2017 году - 75%, в 2018 году - 90%, в 2019 году - 100%);

2) степени удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 75%, в 2017 году - 80%, в 2018 году - 81%, в 2019 году - 82%).

1. Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка.

Реализация данной задачи предполагает прежде всего обеспечение систематизации наименований административно-территориальных единиц.

Совершенствование работы в сфере ономастики предполагает внедрение принципов прозрачности, учета общественного мнения, широкого привлечения институтов гражданского общества и средств массовой информации к процессу принятия решения при проведении ономастических работ.

Для достижения этого потребуются доработка нормативной правовой базы в области ономастики, а также разработка правил написания на государственном языке и транслитерации на русском и других языках наименований географических объектов.

Осуществление идентификации антропонимических наименований и визуальной информации потребует разработки единых требований по идентификации и написанию антропонимических обозначений на государственном языке, а также совершенствования нормативной правовой базы в области художественного оформления визуальной информации.

Особо актуальной является задача по унификации терминологической лексики, пополнению терминологического фонда.

В числе необходимых мер - разработка новых требований по систематизации казахской терминологии, упорядочение терминов и наименований согласно основным правилам, письменным нормам казахского языка.

Данная работа должна проходить с использованием мирового опыта, моделей родственных языков, международных терминов и терминологических наименований, а также при постоянном мониторинге частоты использования новых утвержденных терминов в средствах массовой информации.

Обновление терминологического фонда новыми терминами потребует реконструкции языкового исторического наследия, а также проведения специальной работы по терминоведению и терминографии.

Также требуется пересмотреть методы перевода международных терминов на казахский язык, разработку методов перевода терминов и понятий, а также ведение работ с точки зрения соответствия общепринятых международных аналогов. В этой связи, предусмотрена разработка принципов принятия международных терминов.

Наряду с этим предполагаются создание и размещение единой электронной базы отраслевых терминологий и общего фонда казахской терминологии на веб-сайтах и порталах.

Также особо актуальной является необходимость создания системы, описывающей лексический и грамматический строй языка, а также фиксирующей процессы непрерывных языковых изменений.

2. Проведение комплексной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, его применению во всех сферах общественных отношений, совершенствование языковой культуры.

Проведение комплексной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, его применению во всех сферах общественных отношений.

В целях формирования общественного мнения в данном направлении предусмотрены проведение разъяснительной работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, учитывая фонологические особенности казахского языка, применение мер по совершенствованию орфографии казахского языка, подготовку материалов по изучению гражданами нового алфавита, обеспечение их общедоступности.

Кроме того, в процессе перевода алфавита казахского языка на латинскую графику необходимо сохранить для будущего поколения богатое культурное наследие казахского народа, основанное на кириллице. В будущем изданные на кириллице произведения художественной литературы, народного искусства, истории, произведения мировой литературы, переведенные на казахский язык, энциклопедии необходимо переиздать на латинской графике.

Необходимо организовать открытие на теле- и радиоканалах, в периодических печатных изданиях тематических рубрик и программ, посвященных переводу казахского алфавита на латинскую графику.

Необходимо обеспечить издание словарей, правил правописания, разговорников для изучения латинской графики, разработать онлайн-приложения, учебные курсы в электронных версиях для детей и взрослых с применением инновационных IT-технологий.

Необходимы подготовка преподавателей-специалистов, обучающих латинской графике, координация курсов для взрослого населения.

Необходимым компонентом повышения уровня языковой культуры казахстанцев должно стать развитие культуры речи.

Основными мерами в данном направлении станут организация и проведение айтысов, мушайра, дебатных турниров и конкурсов жырау и жыршы.

Дальнейшее совершенствование казахской письменности предполагается через организацию и проведение комплекса конкурсных мероприятий, направленных на повышение грамотности. Вместе с этим, потребуется государственная поддержка периодических печатных изданий, освещающих вопросы развития государственного языка.

Наряду с этим планируются создание и развитие информационно-справочной электронной языковой службы, организация системы обучения навыкам делового официального письма на государственном языке, в том числе через организацию элективных, дополнительных курсов.

Сохранение гармоничной языковой среды - одна из задач совершенствования языковой культуры. В числе необходимых мер - организация и проведение Дня языков народа Казахстана с широким привлечением общественности, деятелей культуры и искусства, СМИ, организация комплекса мероприятий, посвященных тюркской письменности, а также продолжение традиции проведения мероприятий, направленных на пропаганду языковой культуры.

Показатели результатов:

1) количество терминов, утвержденных терминологической комиссией (с нарастающим итогом) (в 2016 году - 18000, в 2017 году - 18000, в 2018 году - 24000, в 2019 году - 27000);

2) степень использования государственного языка в визуальных информациях (в 2013 году - 30%, в 2016 году - 50%, в 2017 году - 70%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 100%).

Четвертое направление - создание благоприятных условий для развития лингвистического капитала

Цель: "Развитие лингвистического капитала казахстанцев"

Целевые индикаторы:

1) доля населения республики, владеющего русским языком (в 2017 году - 89%, в 2018 году - 89%, в 2019 году -89%);

2) доля этносов, охваченных курсами обучения казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях (в 2013 году - 60%, в 2016 году - 70%, в 2017 году - 73%, в 2018 году - 78%, в 2019 году - 80%);

3) доля населения республики, владеющего английским языком (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 22%, в 2017 году - 23%, в 2018 году - 25%, в 2019 году - 27%);

4) доля населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) (в 2013 году - 10%, в 2016 году - 20,5%, в 2017 году - 22%, в 2018 году - 24%, в 2019 году - 25%).

1. Функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве.

Реализация четвертого направления предполагает организацию системной работы по обеспечению присутствия русского языка в коммуникативно-языковом пространстве Казахстана.

В рамках этого будет продолжена работа по дальнейшему учебно-методическому и интеллектуальному обеспечению системы обучения русскому языку, а также профессиональному обучению преподавательских кадров.

Информационная поддержка функционирования русского языка будет достигаться посредством обеспечения представленности русского языка в информационном поле Казахстана.

2. Сохранение языкового многообразия в Казахстане.

В рамках данной задачи предполагается, прежде всего, создание условий для обучения родному языку представителей этносов, проживающих в Казахстане. Для этого планируются оказание учебно-методической помощи воскресным школам, а также привлечение опытных педагогов-носителей языка, использование международного опыта и современных технологий при обучении родным языкам.

Наряду с этим предполагается обеспечение необходимых условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов. В числе необходимых мер - организация культурно-массовых мероприятий с широким информационным сопровождением, обеспечение сохранения исторического и современного письменного наследия этносов. Содействие творческой реализации населения планируется через дальнейшую реализацию культурных и творческих возможностей этносов.

3. Изучение английского и других иностранных языков.

Одним из ключевых компонентов лексического капитала казахстанцев является знание английского языка как средства делового и международного общения.

В рамках данной задачи предусмотрено сохранение широкого образовательного пространства процесса обучения иностранным языкам.

Расширение международного сотрудничества в целях взаимодействия с иноязычной культурой предполагает проведение культурно-массовых мероприятий в рамках межправительственных соглашений - Дни культуры иностранных государств, выставки, показ художественных и документальных фильмов на языке оригинала.

Развитие трехъязычной модели обучения

В рамках данного направления предусмотрена работа по организации специальных мероприятий, направленных на популяризацию и стимулирование идеи трехъязычного образования.

Наряду с этим предусмотрены разработка и выпуск методических материалов для трехъязычной образовательной и воспитательной деятельности в дошкольных организациях и организациях среднего образования.

Широкое освещение указанного направления предусматривается в рамках реализации информационной стратегии по продвижению трехъязычного образования в целевых группах.

Показатели результатов:

1) доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков (в 2013 году - 20%, в 2016 году - 60%, в 2017 году - 75%, в 2018 году - 85%, в 2019 году - 100%);

2) доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков, от общего числа центров (в 2013 году - 50%, в 2016 году - 75%, в 2017 году - 85%, в 2018 году - 86%, в 2019 году - 87%).

Этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в три этапа.

На первом этапе (2011-2013 годы) проводился комплекс мер, направленных на усовершенствование нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего функционирования и развития языков.

Так, в рамках первого этапа осуществлена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, разработана методика аккредитации центров обучения казахскому языку.

Наряду с этим усовершенствована нормативная правовая база в сфере ономастики по обеспечению систематизации наименований административно-территориальных единиц, в сфере терминологии по унификации терминологической лексики, а также в сфере антропонимики по осуществлению идентификации антропонимических наименований и визуальной информации.

Вместе с этим усовершенствована нормативная правовая база в части устранения правовых пробелов и ужесточения ответственности за нарушение законодательства о языках.

На данном этапе введены комплекс организационно-практических мер по популяризации широкого применения государственного языка, созданию благоприятных условий для изучения и сохранения языков этносов, проживающих в Казахстане, а также система мониторинга эффективности результатов.

В рамках второго этапа (2014-2016 годы) реализован комплекс практических мер по внедрению новых стандартов, технологий и методов в области изучения и применения государственного языка, а также сохранения языкового многообразия.

Также организована работа по созданию системы стимулирования овладения государственным языком: введение обязательных минимальных требований по владению государственным языком для государственных служащих, работников сферы обслуживания населения и предоставления государственных услуг. Вместе с этим продолжается работа по популяризации широкого применения государственного языка.

На основе разработанной нормативной правовой базы проведена работа по упорядочению терминологического фонда казахского языка, обеспечению систематизации ономастического пространства.

Третий этап (2017-2019 годы)

В соответствии с национальными стандартами обучения государственному языку будут осуществляться дальнейшее совершенствование методики обучения казахскому языку, достаточное применение государственного языка в социально-коммуникативном пространстве, повышение его статуса, усиление деятельности государства и гражданского общества в сфере информационно-разъяснительной работы по переводу казахского алфавита на латинскую графику, реализация формирования базы учебно-методических пособий казахского языка на латинской графике, а также переиздание литературных и других произведений, выпущенных на кириллице.

Наряду с этим предполагается системный мониторинг степени востребованности государственного языка во всех сферах общественной жизни, качества его надлежащего применения и уровня владения при дальнейшем сохранении позиций других языков.

Будет продолжена работа в сфере ономастики, терминологии, популяризации применения государственного языка, а также по сохранению гармоничной языковой среды.

Необходимые ресурсы

На реализацию Программы на 2011-2019 годы будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Общие затраты из государственного бюджета на реализацию первого этапа Программы составили 19134,9 млн. тенге. Общие затраты из государственного бюджета на реализацию второго этапа Программы составили 9 702,1 млн. тенге.

Общие затраты реализации третьего этапа Программы из государственного бюджета составляют 7264,5 млн. тенге.

Приложение

к Государственной программе развития и функционирования языков в

Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы

План мероприятий

на 2017 - 2019 годы по реализации Государственной программы развития

и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2019 годы

№ п/п Наименование Единица измерения Форма завершения Сроки исполнения Ответственные за исполнение В том числе по годам Источники финансирования Код бюджетной Программы 2017 год 2018 год 2019 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Цель: достижение эффективных способов обеспечения овладения государственным языком Целевые индикаторы: доля населения, владеющего государственным языком % МКС, МИО 83 85 90 доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 % МОН 80 90 100 Задача: 1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку Показатель результатов: доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн % МКС, МИО 65 75 90 Мероприятие 1 Повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн млн. тг информация в МКС 2017 -2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 7,4 13,2 14,7 35,3 МБ Задача: 2. Развитие инфраструктуры обучения государственному языку Показатель результатов: количество грантов, предусмотренных на подготовку педагогических кадров по казахскому языку чел. МОН 500 500 500 1500 Мероприятие 2 Обучение будущих преподавателей казахского языка в рамках государственного образовательного заказа информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МОН предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 204 100 Задача: 3. Стимулирование процесса обучения государственному языку Показатели результатов: рост числа обучающихся государственному языку (по сравнению с 2013 годом) % МКС, ГО 80 90 100 доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В1 (С1), определяемых по системе "Казтест" % МКС, МОН 28 (на уровне В1)

8 (на уровне С1) 30 (на уровне В1)

9 (на уровне С1) 35 (на уровне В1) 10 (на уровне С1) доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, а также сотрудников национальных компаний и национальных холдингов, владеющих государственным языком на уровне В1 (С1), определяемых по системе "Казтест" % МКС, МОН 30 (на уровне В1)

7 (на уровне С1) 32 (на уровне В1)

8 (на уровне С1) 35 (на уровне В1)

9 (на уровне С1) Мероприятия 3 Внедрение ежегодной системы контроля уровня знаний на основе системы "Казтест" млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МОН 63,6 59,6 61,7 184,9 РБ 225 204 108 4 Обеспечение организации тестирования по системе "Казтест" оценки уровня владения казахским языком для государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги диагностическое тестирование 2017-2019 годы МКС, МОН, ГО, НК не требуется 5 Продолжение работы по совершенствованию системы непрерывного обучения государственному языку "Детский сад - школа - колледж - высшее учебное заведение" на основе международного стандарта уровневого овладения языками информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МОН не требуется 6 Оказание государственной поддержки всем лицам для изучения казахского языка, организация бесплатных курсов по уровням образования при центрах по обучению государственному языку для достижения идентичности сферы применения государственного языка млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО, НК, НПО 342,1 347,7 362,3 1 052,1 МБ 7 Проведение мероприятий по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернативных, более совершенных, качественных программ обучения государственному языку млн. тг ежегодный семинар-тренинг 2017-2019 годы МКС, НПО 3,4 13,2 13,2 29,8 РБ 240 021 8 Перевод на государственный язык мировой литературы, разработка и выпуск научно-познавательной, энциклопедической, справочно-словарной, методической, детской литературы, инновационных программ, анимационных фильмов (в том числе на латинской графике) млн. тг справочные словари, энциклопедическая познавательная, детская литература, анимационные фильмы 2017-2019 годы МКС 497,7 84,4 84,4 666,5 РБ 240 021 9 Оказание методической и организационной поддержки представителям казахской диаспоры за рубежом в изучении родного языка млн. тг ежегодный малый курултай и международный фестиваль искусств 2017-2019 годы МКС, МИД, МИО 26,4 14,7 14,7 55,8 РБ 240 021 10 Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС, МИД 2,0 2,0 2,0 6,0 РБ 240 001 103 11 Проведение Всемирного курултая казахов млн. тг курултай 2017 год МКС, МИД, ГО 160,0 - - 160,0 РБ 240 021 Цель: популяризация широкого применения государственного языка Целевые индикаторы: доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации % МИК 70 71 72 Задача: 1. Повышение престижа употребления государственного языка Показатели результатов рост числа телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ % МИК 10 10 10 доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке % МИК 50 50 50 Мероприятия 12 Организация работы по популяризации государственного языка через PR-технологии путем проведения совместных акций государственно-частного партнерства с привлечением статусных лиц и известных семей этносов, говорящих на казахском языке акции, флешмобы 2017-2019 годы МКС, МОН, МИО, партия "Нұр Отан" (по согласованию), ФРГЯ не требуется 13 Развитие и пропаганда государственного языка и других языков народа Казахстана через теле-, радиопрограммы и периодические печатные издания, в том числе путем расширения детского и молодежного медийного контента в СМИ на государственном языке информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИК предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 003 14 Продолжение работы по оказанию системной поддержки казахоязычным СМИ через систему государственной поддержки интернет-ресурсов на казахском языке информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИК не требуется 15 Методическое обеспечение развития и функционирования языков, продвижения, популяризации приоритетов государственной языковой политики, в том числе в СМИ и интернет-ресурсах млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС 49,0 30,2 30,2 109,4 РБ 240 021 Задача 2. Повышение востребованности государственного языка Показатель результатов: доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка % МДРГО, МКС,

ГО осуществляющие социальные заказы 10 10 10 Мероприятия 16 Пропаганда казахского языка при организации и проведении общественных движений, совместных акций и проектов в рамках государственного социального заказа и через другие источники в целях популяризации государственного языка среди населения и ускорение перевода делопроизводства частных субъектов на государственный язык информация в МКС 2017-2019 годы МДРГО, МКС, ГО, партия "Нұр Отан", ФРГЯ, НК, НПО не требуется 17 Мероприятия, проводимые в рамках государственного социального заказа, в целях повышения престижа и расширения применения государственного языка, повышения востребованности государственного языка млн. тг информация в МКС 2017-2019

годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 82,8 104,2 108,5 295,4 МБ 18 Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа фильмов на государственный язык млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС 27,1 134,7 21,2 183,0 РБ 240 033 104 19 Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС 12,0 12,0 12,0 36,0 РБ 20 Реализация проектов по продвижению трехъязычия, работа в интернет пространствах, телепроекты, обеспечение компьютерными программами (базами) млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС 66,4 112,6 112,6 291,6 РБ 21 Обеспечение расширения применения казахского языка на всех уровнях оказания электронных услуг в рамках "электронного правительства" информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИК, ГО не требуется 22 Пополнение репертуара организаций культуры (театров, кино, библиотек и др.) новым казахоязычным контентом, в том числе произведениями для детской и юношеской зрительской аудитории информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС, МИО не требуется 23 Обеспечение широкого применения государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом ГО, НК не требуется 24 Обеспечение применения государственного языка в международной деятельности информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИД, ГО, НК не требуется Цель: развитая языковая культура - потенциал интеллектуальной нации Целевые индикаторы: степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения % МКС 80 81 82 доля упорядоченного терминологического фонда казахского языка % МКС 75 90 100 Задача: 1. Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка Показатель результатов степень использования государственного языка в визуальных информациях % МКС, МИО 70 85 100 Мероприятия 25 Обеспечение работы республиканских терминологических и ономастических комиссий при Правительстве Республики Казахстан, упорядочивание ономастических названий и совершенствование терминологических работ млн. тг семинары, комиссии 2017-2019 годы МКС, МИО 9,2 12,1 12,1 33,4 РБ 240

021 26 Привлечение институтов гражданского общества и СМИ при проведении ономастических и терминологических работ информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС не требуется Задача 2. Совершенствование языковой культуры Показатель результатов: количество терминов, утвержденных терминологической комиссией (с нарастающим итогом) единица МКС 21000 24000 27000 Мероприятия 27 Создание и обновление государственных топографических и тематических карт, государственных каталогов (бюллетеней) географических названий на государственном языке млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МСХ 691,0 786,1 829,4 2306,5 РБ 212

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101 28 Выпуск и издание бюллетеней республиканских терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан, журналов, альманахов по вопросам развития казахского языка млн. тг бюллетени "Терминологический вестник", "Ономастический вестник" и журналы 2017-2019 годы МКС 3,6 9,7 9,7 23,0 РБ 240

021 29 Проведение мероприятий по переходу казахского алфавита на латинскую графику в организациях образования (дошкольные организации, школы, колледжи, ВУЗы и НИИ) информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МОН, МКС В пределах предусмотренных средств 30 Обучение синхронному переводу, организация работы по совершенствованию языковой культуры млн. тг семинары-тренинги 2017-2019 годы МКС,

ГО 8,0 7,8 7,8 23,6 РБ 240

021 31 Проведение республиканских, (региональных) мероприятий, дней тюркской и казахской письменности, конкурсов среди певцов-сказателей, диспутов, мушайры, а также конкурсов "Государственный язык и СМИ" по актуальным проблемам развития и создания языковой среды млн. тг ежегодные семинары, совещания, "круглые столы", конференции 2017-2019 годы МКС,

ГО 21,6 38,3 38,3 98,2 РБ 240

021 32 Проведение мероприятий в регионах, телепроектов, телеигр, телеуроков по вопросам развития языковой культуры, ономастики и терминологии млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 167,9 181,4 168,4 517,7 МБ Цель: развитие лингвистического капитала казахстанцев Целевые индикаторы доля населения республики, владеющего русским языком % МКС,

МИО 89 89 89 доля этносов, охваченных курсами обучения казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях % МКС,

МИО 73 78 80 доля населения республики, владеющего английским языком % МКС,

МИО 23 25 27 доля населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) % МКС,

МИО 22 24 25 Задачи: 1. Функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве 2. Сохранение языкового многообразия в Казахстане Показатель результатов доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков % МКС,

МИО 75 85 100 Мероприятия 33 Оказание государственной поддержки в организации курсов изучения этнических и государственного языков через воскресные школы республиканских этнокультурных объединений млн. тг курсы по изучению государственного языка и родных языков этносов 2017-2019 годы МКС 22,5 20,0 20,0 62,5 РБ 240

021 34 Разработка и издание учебно-методической, научной, справочной, публицистической литературы для обучения государственному и родному языкам (в том числе на латинской графике) млн. тг учебно-методическая, научная, справочная, публицистическая литература 2017-2019 годы МКС 35,0 35,0 35,0 105 РБ 240

021 35 Проведение республиканских конкурсов, семинаров-тренингов, заседаний "круглых столов" в рамках празднования Дня языков народа Казахстана и Дней славянской письменности млн. тг фестиваль, семинары-тренинги, круглые столы 2017-2019 годы МКС, ГО 12,7 12,4 12,4 37,5 РБ 240

021 36 Проведение социологических и аналитических исследований по изучению языковой ситуации в приграничных регионах Казахстана и регионах, компактно населенных этническими группами млн. тг информация в МНЭ 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС 4,5 4,5 4,5 13,5 РБ 240

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103 37 Проведение мероприятий в целях поддержки и сохранения языков этносов в рамках фестиваля языков народа Казахстана млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 66,7 71,4 76,9 215,0 МБ Задача 3. Изучение английского и других иностранных языков Показатель результатов доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков, от общего числа центров % МКС,

МИО 85 86 87 Мероприятия 38 Расширение курсов английского и других иностранных языков в государственных центрах по обучению языкам млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 117,2 121,4 128,6 367,2 МБ 39 Организация курсов обучения языкам государственных служащих в рамках продвижения трехъязычного образования млн. тг курсы по обучению языкам 2017-2019 годы МКС, ЦИО 57,5 57,5 57,5 172,5 РБ 240

021 40 Обеспечение подготовки преподавателей естественно-математических дисциплин в организациях для школ с обучением на трех языках информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МОН В пределах выделенных средств из РБ РБ 204

100 41 Разработка единого языкового стандарта обучения на трех языках (казахский, русский и английский языки) информация в МКС 2018 год МОН не требуется 42 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование внедрения трехъязычия млн. тг информация в МНЭ 2017- 2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом МКС,

ГО 1,5 7,3 7,3 16,1 РБ 240

021 43 Проведение мероприятий в регионах, направленных на популяризацию идеи трехъязычного образования млн. тг информация в МКС 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом МИО 53,6 56,6 56,8 170,0 МБ Итого: 1774,7 1454,1 1386,0 4614,8 РБ 837,7 895,9 916,0 2649,7 МБ

* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

Примечание: расшифровка аббревиатур: