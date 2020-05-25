Принятие закона о мирных собраниях стало одним из ключевых пунктов в пакете политических реформ - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Каримова прокомментировала подписанный Главой государства закон о мирных собраниях, передает МИА «Казинформ».

«В своей предвыборной программе К.К. Токаев четко обозначил ключевые принципы своей управленческой политики – «Преемственность. Справедливость. Прогресс.» Именно они служат фундаментом реализуемого главой государства курса реформ в политической и социально-экономической сферах.

Решая вопросы дальнейшего экономического развития, актуальность которых сложно переоценить в условиях пандемии коронавируса с ее негативными последствиями для национальных экономик всего мира, Глава государства подчеркивает важность синергии экономического развития и процессов модернизации общественно-политической жизни. Новое качество экономического роста должно достигаться при наличии прогресса в общественно-политической системе.

Совершенствование законодательства, в частности, подписанный сегодня Главой государства Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», играет ключевое значение для общественно-политической жизни страны, способствуя формированию новой культуры митингов и создавая основы для проявления гражданской активности казахстанцев без ущерба для общественного порядка.

Важно отметить, что новым законом уточнен понятийный аппарат, регламентированы основные понятия. Это позволит не допустить разночтения закона. К слову, в ранее действовавшем Законе «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» 1995 года понятийный аппарат отсутствовал.

Если предыдущий закон предписывал разрешительный характер организации и проведения мирных собраний, то Закон, подписанный сегодня Главой государства, предусматривает уведомительную и заявительную системы организации и проведения мирных собраний. В соответствии с последними нововведениями, введена уведомительная система при организации и проведении пикетов, собраний, митингов и заявительная система в случае организации демонстраций, шествий.

В подписанном сегодня Законе закреплен исчерпывающий круг прав и обязанностей организатора и участника мирных собраний. Проведение мирных собраний в отсутствие организатора или представителя организатора не допускается.

В целом, принятие закона стало одним из ключевых пунктов в пакете политических реформ, инициированных на площадке Национального совета общественного доверия и поддержанных Президентом страны», - говорит Жанна Каримова.

Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях».