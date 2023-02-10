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    Принята Туркестанская декларация по итогам Межпарламентского форума государств ЦА

    10 Февраля 2023, 13:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам Межпарламентского форума государств Центральной Азии принята Туркестанская декларация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Туркестанской декларации, принятой по итогам Межпарламентского форума, нашли свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

    Во время форума спикер палаты поблагодарил узбекскую сторону и председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву за готовность провести второй форум в следующем году в Самарканде.

    По сообщению пресс-службы Сената Парламента, на полях форума председатель палаты Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами – главами Парламентов стран Центральной Азии.

    В ходе встречи с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым была отмечена важность прошедшего недавно VII Форума казахско-кыргызской интеллигенции и стремление сторон к дальнейшему культурному и духовному сближению народов. В этой связи была обозначена необходимость дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском направлении с акцентом на конкретику и практическое содержание.

    На встрече с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой ключевое внимание было уделено созданию законодательной основы для расширения торгово-экономических связей, реализации ряда совместных проектов. Кроме того, собеседники обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и культуры.

    Беседа с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой включала в себя тезисы о культурно-гуманитарном сотрудничестве, а также важности взаимодействия в водно-энергетической сфере.

    Напомним, с 9 по 10 февраля в Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Межпарламентского форума.

    Ранее председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев предложил проводить Межпарламентский форум ежегодно в одной из стран Центральной Азии.


    Фото: пресс-служба Сената РК

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Туркестанская область Регионы Политика Туркестан
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