Принята дорожная карта по устранению коррупционных рисков в образовании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги внешнего анализа коррупционных рисков сегодня подвели на межведомственном совещании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В нем приняли участие представители Администрации Президента, Национального банка, Высшей аудиторской палаты, депутаты Мажилиса Парламента, Агентства по противодействию коррупции, министерств просвещения, цифрового развития и аэрокосмической промышленности, финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также представители общественности.

За последние три года государством на развитие сферы образования направлено 12,1 трлн тенге.

Принят Закон «О статусе педагога», что позволило повысить заработные платы учителей в два раза, а при наличии ученой степени и внеурочных занятий – в три раза. Несмотря на принимаемые меры социальной поддержки сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных.

Учитывая наличие коррупционных рисков, министр просвещения отметил, что сфера образования требует постоянного совершенствования в части усиления правовых норм и цифровизации процессов.

«Министерство предлагает интегрировать системы бухгалтерского и кадрового учета с Национальной образовательной базой данных и системой казначейства, что позволит повысить контроль за перечислением бюджетных средств и исключить риски перечисления средств третьим лицам. Необходимо отметить об усилении финансовой дисциплины и построении финансовой культуры со стороны администраторов бюджетных программ. Каждый работник в сфере образования должен обладать высокой нравственностью, добропорядочностью, патриотизмом и осознавать, что за каждым действием стоит благополучие детей и страны», — подчеркнул в своем выступлении Гани Бейсембаев.

По итогам совещания принята межведомственная «дорожная карта» по устранению коррупционных рисков в сфере образования.