Принят закон по формированию кадрового состава ЕЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось пленарное заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии».

«Протокол направлен на уточнение механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии. Надеемся, что Закон позволит улучшить требования к условиям труда сотрудников комиссии», – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя принятие Закона.

Документ, в частности, предусматривает заключение трудового договора с директорами департаментов комиссии и их заместителями на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии, для сотрудников комиссии устанавливается 5-летний срок трудовых контрактов с возможностью их продления, а также переходные положения для действующих сотрудников.

Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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Фото: senate.parlam.kz