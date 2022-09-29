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    Принят закон по формированию кадрового состава ЕЭК

    29 Сентября 2022, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось пленарное заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии».

    «Протокол направлен на уточнение механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии. Надеемся, что Закон позволит улучшить требования к условиям труда сотрудников комиссии», – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя принятие Закона.

    Документ, в частности, предусматривает заключение трудового договора с директорами департаментов комиссии и их заместителями на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии, для сотрудников комиссии устанавливается 5-летний срок трудовых контрактов с возможностью их продления, а также переходные положения для действующих сотрудников.

    Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

    Группа депутатов во главе с Аскаром Шакировым обозначила проблемы работы пожарных служб, которые приводят к трагическим последствиям пожаров в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и других областях.

    Рыскали Абдикеров заявил о необходимости повышения эффективности орошаемых земель и предложил усилить меры господдержки для работников сферы орошаемого земледелия.

    Ляззат Калтаева обозначила проблемы недоступности электронных услуг для людей с инвалидностью.

    Талгат Мусабаев акцентировал внимание на проблемах государственной автоматизированной информационной системы экстренных вызовов при авариях и катастрофах.

    Султан Дюсембинов раскритиковал низкое качество ремонта автодорог и безответственность отдельных генподрядных компаний при выполнении дорожно-ремонтных работ.

    Амангельды Толамисов заострил внимание на вопросах обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые требуют незамедлительного решения.

    Серик Шайдаров, поднимая вопрос об усилении контроля за качеством ремонта местных автодорог, выразил недовольство тем, что планирование ремонтов производится без надлежащего анализа и финансируется по «остаточному принципу».

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

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