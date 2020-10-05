Принять закон по борьбе с бедностью предложили алматинские коммунисты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С привлечением экспертного сообщества алматинские коммунисты подняли вопрос на тему: «Работающая бедность в контексте национальной безопасности Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На круглом столе участвовали представители Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции и управления социального благосостояния города Алматы.

«Нам нужно инициировать и принять закон по борьбе с бедностью. Мы видим, что пандемия обнажила все наши болевые точки. Во-первых, надо поднять минимальную заработную плату. Мы видим, что вся полученная зарплата у многих из нас уходит на аренду жилья. Сейчас многие приезжают в большие города, чтобы прокормить семьи. Потому что в отдаленных районах и маленьких городах нет работы. Людям необходимо создать условия, чтобы они сами себя прокормили. В Китае, например, есть закон по борьбе с бедностью. У нас нет», - сказала председатель комиссии АГФ КНПК по делам ветеранов и культурного наследия Гульдана Нурпеисова.

По мнению секретаря Наурызбайского района КНПК Акбопе Абылкасимовой, сейчас людям приходиться влезать в кредиты, чтобы купить продукты и лекарства, тогда как раньше кредиты обычно брали только на покупку жилья и автомашины.

«Период пандемии очень повлиял на жизнь казахстанцев. Многие остались без заработка. Вместе с тем, люди начали брать кредиты, чтобы купить продукты. Нигде в мире, я думаю, такого нет. Сейчас зарплата в основном уходит на еду, а также на оплату съемной квартиры и коммунальных услуг. А ведь еще лекарства, люди должны развиваться, ходить в театры, учить своих детей, оплачивать разные секции. Государству нужно принять системные меры для борьбы с бедностью. Для начала мы должны признать, что бедность у нас существует. Нужна специальная программа, которая будет регулировать черту бедности. Нужно поднять минимальную зарплату как минимум в два раза. Наши депутаты постоянно поднимают вопрос о кредитной амнистии, потому что население сплошь в кредитах. Надо усилить поддержку многодетных семей, ввести материнский капитал. Дети - это наше будущее. Давайте обеспечим этих детей жильем за счет материнского капитала, за счет государства», - предложила спикер.

Преподаватель Международного университета информационных технологий, доктор PHD Даурен Аскаров предложил разработать тенговый эквивалент и отказаться от привязки к доллару.

«На сегодня набирают масштабы проблемы рабочей бедности, несмотря на номинальный рост экономики. Проблема есть, и о ней нужно говорить. 5-6% - норма безработицы. Мы соответствуем этой норме. Но надо понимать, что внутри каждой страны есть свои экономические особенности. Международная ассоциация труда в свою очередь говорит, что к работающим бедным относятся те люди, которые живут на 2 доллара США в день на одного человека. Как у экономиста у меня есть предложение разработать свой тенговый эквивалент и отказаться от привязки к доллару. Потому что когда разные факторы влияют на колебания курса, создается ощущение, что 2 умножим на 433, умножим на 30 дней, и мы получаем эту черту работающей бедности. А если завтра тенге укрепится, а доллар станет не 433 а 300 - неужели это будет означать, что черта для работающей бедности в тенговом эквиваленте уйдет резко вниз? Поэтому нам надо разрабатывать собственную методику и привязывать к нашим реалиям», - отметил он.