Принять закон «О мелиорации» призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость принятия Закона «О мелиорации» отметил сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Сената Мурат Бахтиярулы отметил необходимость принятия Закона «О мелиорации».

По его словам, этот закон должен конкретизировать ответственность госорганов и землепользователей за мелиорацию земель.

Ранее депутат предложил для усиления финансовой поддержки аграриев создать в Казахстане сельскохозяйственный банк.