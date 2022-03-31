Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Принять закон «О мелиорации» призывают депутаты

    31 Марта 2022, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость принятия Закона «О мелиорации» отметил сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании Сената Мурат Бахтиярулы отметил необходимость принятия Закона «О мелиорации».

    По его словам, этот закон должен конкретизировать ответственность госорганов и землепользователей за мелиорацию земель.

    Ранее депутат предложил для усиления финансовой поддержки аграриев создать в Казахстане сельскохозяйственный банк.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сенат Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО