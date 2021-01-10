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    Принять участие в судьбе страны – долг каждого – вице-чемпион мира по армрестлингу из Акмолинской области

    10 Января 2021, 19:28

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-чемпион мира и заслуженный тренер РК по армрестлингу акмолинец Илья Ильин принял участие в проходящих выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спортсмена, он не пропускает ни одни выборы.

    «Считаю, что принять участие в выборах, в судьбе страны – долг каждого гражданина. Сегодня я также пришел на свой избирательный участок, чтобы быть причастным к будущему своей страны!» - поделился И. Ильин.

    Напомним, акмолинский тезка Олимпийского чемпиона Илья Ильин - 13-кратный чемпион РК, 8-кратный чемпион Азии, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира, бронзовый призёр Кубка мира среди профессионалов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК по армрестлингу, президент Федерации гиревого спорта и армрестлинга Акмолинской области, старший тренер Акмолинской области по армрестлингу, мастер спорта международного класса по армлифтингу, рекордсмен Казахстана по армлифтинг и мастер спорта по военному жиму лежа.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Спорт Выборы Общество Выборы-2021
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