Принять участие в судьбе страны – долг каждого – вице-чемпион мира по армрестлингу из Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вице-чемпион мира и заслуженный тренер РК по армрестлингу акмолинец Илья Ильин принял участие в проходящих выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спортсмена, он не пропускает ни одни выборы.

«Считаю, что принять участие в выборах, в судьбе страны – долг каждого гражданина. Сегодня я также пришел на свой избирательный участок, чтобы быть причастным к будущему своей страны!» - поделился И. Ильин.

Напомним, акмолинский тезка Олимпийского чемпиона Илья Ильин - 13-кратный чемпион РК, 8-кратный чемпион Азии, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира, бронзовый призёр Кубка мира среди профессионалов, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК по армрестлингу, президент Федерации гиревого спорта и армрестлинга Акмолинской области, старший тренер Акмолинской области по армрестлингу, мастер спорта международного класса по армлифтингу, рекордсмен Казахстана по армлифтинг и мастер спорта по военному жиму лежа.