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    Принят план по реализации Туркестанских инициатив Президента

    1 Июля 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин сообщил, что сегодня принят план по реализации президентских инициатив, изложенных в его Туркестанской речи на втором заседании Национального курултая, передает МИА «Казинформ».

    «План предусматривает конкретные меры и проекты в сферах образования, науки и культуры, призванные сформировать ценностную перезагрузку общества.

    Это проекты по реализации программы «Детская библиотека», улучшению состояния сельских школ, духовному развитию подрастающего поколения, развитию отечественной литературы и книгоиздания, модернизации Института археологии, изданию академического многотомника по истории Казахстана, совершенствованию деятельности детско-юношеских и волонтерских организаций, а также системные меры по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи азартных игр, наркотических веществ и других инициатив.

    Таким образом, Туркестанская речь Президента рассчитана на долгосрочную перспективу и задает новую общенациональную повестку в идеологической сфере», - заключил Ерлан Карин.

    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая смотрите здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Туркестанская область Политика Ерлан Карин Госсоветник РК Национальный курултай Туркестан
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