Принять меры в отношении топ-менеджмента «АрселорМиттал Темиртау» призывает мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О необходимости принятия мер в отношении топ-менеджмента «АрселорМиттал Темиртау» в связи с гибелью рабочих на шахте им.Ленина отметил депутат Мажилиса Юрий Жулин, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третьего ноября в городе Шахтинске произошла авария на шахте им.Ленина компании «АрселорМиттал Темиртау». Погибли 5 человек, еще 4 пострадали. Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! За эти годы аварии на «АрселорМиттал Темиртау» стали обыденностью. Только на шахтах погибло более 100 шахтеров. Проверки выявляют даже не сотни, тысячи нарушений. Причем трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности», - сказал Юрий Жулин на пленарном заседании палаты.

По его словам, такой безответственный подход этим летом привел к гибели четырех рабочих из-за обрушения печи в одном из цехов металлургического комбината.

«Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбить и выражать соболезнования родственникам погибших шахтеров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях Миттала? Государство и наши граждане ничем не обязаны этому инвестору. Да, в первые сложные годы Независимости он приобрел Карметкомбинат и шахты, поддержал их «на плаву». Но уже сполна окупил затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих. Ведь что это за зарплата, если металлург или шахтер не могут накопить достойную пенсию к 50 годам!», - подчеркнул Юрий Жулин.

Мажилисмен добавил, что о неудовлетворительном состоянии оборудования, аварийности и травматизме уже и говорить не приходится. Если по стране на производстве смертность снижается, то в «АрселорМиттал Темиртау» она растет.

Сверхдоходы стали возможны и благодаря постоянной государственной поддержке в виде налоговых льгот и других преференций. К примеру, только в 2014-2015 годах объем господдержки составил порядка 50 млн долларов США.

«Все эти годы Миттал только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестобязательства, игнорируя интересы государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведет к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом. Столь беспощадная, по сути, колониальная эксплуатация национальных ресурсов, а главное наших граждан, абсолютно несовместима с принципом справедливой экономики, о которой говорит Глава государства. В любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора.Поэтому Правительство должно, опираясь на национальное и международное законодательство, принципиально и жестко требовать от данного инвестора проведение глубокой модернизации производства, расширение мощностей, соблюдения прав рабочих», - заявил Юрий Жулин.

Юрий Жулин считает, что ответственность за такие ЧП должно нести именно руководство, а не рядовые менеджеры и рабочие. «Топ-менеджмент компании «АрселорМиттал Темиртау» необходимо оставить в Казахстане под подпиской о невыезде, пока не завершится расследование взрыва на шахте имени Ленина», - призвал депутат от партии AMANAT.

По мнению депутата, Правительству уже пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания «АрселорМиттал» уважать наши законы и выполнять взятые обязательства.