Принять меры по снижению задолженности потребителей за комуслуги поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги и погашению имеющейся задолженности энергопроизводящих организаций перед поставщиками топлива», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина пояснил, что особенно необходимо обратить внимание на рост дебиторской задолженности акиматам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Кызылординской и Мангистауской областей.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного Бейбут Атамкулов обратился к акимам по поводу подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Как отметил министр, к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов необходимо подготовить более 65 тысяч единиц объектов социальной сферы, 11 тысяч единиц автономных котельных установок и 19 тысяч км инженерных сетей.

«В целях своевременной и качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону регионам необходимо к 1 июня утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы; до 1 сентября текущего года обеспечить 100% готовность объектов образования; до 15 октября 2021 года обеспечить полную готовность всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилья, здравоохранения и социальной сферы», - сказал в министр индустрии и инфраструктурного развития.