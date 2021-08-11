Принять меры по снижению инфляции поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно снижения инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция в июле текущего года ускорилась. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые повысились на 11% по сравнению с июлем 2020 года. Существенный рост цен отмечен в городах Туркестан , Нур-Султан и Караганда», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов.

«Меры необходимо усилить и взять на особый контроль. Министерству национальной экономики и заинтересованным госорганами поручаю до конца августа текущего года принять и начать реализацию комплекса мер антиинфляционного реагирования, а также нового пакета мер по сдерживанию цен на социально значимые товары», - поручил Премьер.

«Всем регионам необходимо обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития и обеспечения эффективной реализации задач, поставленных Главой государства», - заключил А. Мамин.



