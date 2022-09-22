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    Принять меры по обеспечению аптек жизненно важными лекарствами попросила сенатор

    22 Сентября 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова выразила возмущение из-за дефицита жизненно важных лекарств в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, люди не могут получить жизненно важные лекарства из-за их дефицита в аптеках, эффективные препараты не попадают на казахстанский рынок, а целые фармакологические группы уходят.

    Депутат отметила, что из-за нынешнего механизма ценового регулирования, в розничной сети сокращается ассортимент социально значимых лекарств по доступным ценам, а предельные цены по некоторым видам генериков - выше даже оригинальных. Особое беспокойство сенатора вызывает отсутствие жизненно необходимых медикаментов для лечения противоопухолевых, эндокринологических, противоэпилептических препаратов, а также лекарств других групп. Это приводит к снижению эффективности и перерывам лечения, а также к рецидивам.

    «Этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования. Потребуется определить список жизненно важных лекарственных средств. Такие списки сегодня формируются в 137 странах мира, имеют решающее значение для определения приоритетности, а также для более эффективного ценообразования на эти препараты», - сказала Акмарал Альназарова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Причинами низкой доступности качественных препаратов и неэффективного расходования бюджетных средств, по мнению сенатора, являются отсутствие списка жизненно важных лекарств и непрозрачный механизм ценообразования на лекарственные препараты.

    Акмарал Альназарова попросила принять соответствующие меры по решению указанных проблемных вопросов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Здравоохранение
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