Принять меры для пресечения незаконной добычи полезных ископаемых поручили Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития принять соответствующие меры для пресечения незаконной добычи полезных ископаемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с передачей министерству новых функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы необходимо особое внимание уделить сфере недропользования. Масштабы незаконной добычи полезных ископаемых весьма внушительны. По информации КНБ, в трех районах ВКО недавно выявлено 76 фактов незаконной добычи. Это имеет место по всему Казахстану. Министерству надо совместно с заинтересованными государственными органами принять соответствующие меры для пресечения незаконной деятельности», - заявил на заседании коллегии МИИР Алихан Смаилов.

По его словам, цифровизация геологической отрасли имеет ключевое значение для прозрачности сферы недропользования и развития экономики страны.

«На сегодняшний день в пилотном режиме функционирует информационная платформа KAZNEDRA, в рамках которой в прошлом году обеспечен открытый доступ к 30 тысячам геологических отчетов. Необходимо обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию данной системы до конца мая текущего года. Нужно также автоматизировать функции на единой платформе недропользователей minerals.gov.kz», - сказал Премьер-Министр.

По информации главы Правительства, в рамках ревизии месторождений в прошлом году расторгнуто 110 контрактов и 198 лицензий по недропользованию в сфере твердых полезных ископаемых. Для привлечения инвестиций и развития потенциала горно-металлургической отрасли надо обеспечить прозрачное проведение аукционов с учетом автоматизации.

«Для обеспечения продовольственной безопасности важна ускоренная реализация проектов по производству минеральных удобрений. Министерству необходимо взять на особый контроль реализацию проектов ТОО «Еврохим-Каратау», ТОО «Казфосфат» и другие», - отметил он.

Алихан Смаилов напомнил, что Глава государства поручил повысить эффективность деятельности специальных экономических зон путем внедрения новой модели их функционирования. В рамках данного поручения приняты соответствующие поправки в действующее законодательство. Премьер-Министр поручил завершить принятие подзаконных нормативно-правовых актов по вопросам СЭЗ.

«Важным вопросом в деятельности министерства является увеличение доли внутристрановой ценности в регулируемых закупках. Один из механизмов – заключение офтейк-контрактов. Необходимо предусмотреть и обеспечить исполнение обязательств недропользователей в части заключения офтейк-контрактов с отечественными производителями и принятия индивидуальных программ развития внутристрановой ценности сроком не менее трех лет в рамках поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании», - заключил Алихан Смаилов.

Ранее Глава Кабмина поручил активизировать создание транспортно-логистического хаба на базе специальной экономической зоны «Морпорт Актау».



