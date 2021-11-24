Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК просят депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В век продовольственного бума мы сидим на золоте и своими руками отдаём его за бесценок более умным соседям, которые в отличие от наших чиновников просто умеют считать», - сказал мажилисмен Ерлан Барлыбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, сложившаяся в последние годы беззубая политика внешней торговли привела к тому, что наше сырьё перерабатывают и «снимают сливки» совершенно посторонние структуры из соседних стран.

На основании вышеизложенного, фракция Демпартии «Ақ жол» требует прекратить безразличное отношение к собственным ресурсам и следовать национальным интересам. В этих целях предлагается: принять конкретные меры по системной поддержке субъектов перерабатывающей отрасли АПК.