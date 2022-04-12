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    Принять Концепцию развития науки поручили в Правительстве РК

    12 Апреля 2022, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять Концепцию развития науки Казахстана на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня неоценима роль науки в развитии обрабатывающей промышленности и создании высокотехнологичных производств. Это позволит повысить производительность труда и доходы населения. Предстоит большая и серьезная работа по улучшению результативности научных исследований. НИИ и университетам, отечественной индустрии и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Только так научные достижения могут внедряться в производство, приносить практическую пользу населению. В первую очередь нужно внедрить систему маркетинга для выявления фактического спроса предприятий на конкретные научные разработки», - сказал А. Смаилов на заседании Правительства.

    По словам главы Правительства, фонду науки следует сфокусировать работу на повышение инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализацию результатов научных исследований.

    В этой связи А. Смаилов дал ряд поручений министерству образования и науки.

    «Первое, поручаю обеспечить до 30 апреля т. г. принятие Концепции развития науки Казахстана на 2022-2026 годы. Второе, проработать механизмы поиска и привлечения молодых талантов, создать информационную базу нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Третье, принять меры по институциональной трансформации Национальной Академии наук с приданием ей государственного статуса», - обратился он.

    Премьер-Министр РК также поручил обеспечить ребрендинг Фонда науки с акцентом на повышение экономической эффективности, капитализацию научных исследований, их инвестиционную привлекательность, открытость и прозрачность всех процессов.

    «Совместно с представителями бизнес-сообщества, НПП «Атамекен» обеспечить включение раздела по вкладу науки с конкретными индикаторами в создание наукоемких производств, высокотехнологичных рабочих мест в проект Программы повышения доходов населения до 2025 года», - добавил глава Кабмина.

    Ранее сообщалось, что финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Наука
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