Принять Концепцию развития науки поручили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять Концепцию развития науки Казахстана на 2022-2026 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня неоценима роль науки в развитии обрабатывающей промышленности и создании высокотехнологичных производств. Это позволит повысить производительность труда и доходы населения. Предстоит большая и серьезная работа по улучшению результативности научных исследований. НИИ и университетам, отечественной индустрии и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Только так научные достижения могут внедряться в производство, приносить практическую пользу населению. В первую очередь нужно внедрить систему маркетинга для выявления фактического спроса предприятий на конкретные научные разработки», - сказал А. Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Правительства, фонду науки следует сфокусировать работу на повышение инвестиционной привлекательности научной сферы, коммерциализацию результатов научных исследований.

В этой связи А. Смаилов дал ряд поручений министерству образования и науки.

«Первое, поручаю обеспечить до 30 апреля т. г. принятие Концепции развития науки Казахстана на 2022-2026 годы. Второе, проработать механизмы поиска и привлечения молодых талантов, создать информационную базу нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Третье, принять меры по институциональной трансформации Национальной Академии наук с приданием ей государственного статуса», - обратился он.

Премьер-Министр РК также поручил обеспечить ребрендинг Фонда науки с акцентом на повышение экономической эффективности, капитализацию научных исследований, их инвестиционную привлекательность, открытость и прозрачность всех процессов.

«Совместно с представителями бизнес-сообщества, НПП «Атамекен» обеспечить включение раздела по вкладу науки с конкретными индикаторами в создание наукоемких производств, высокотехнологичных рабочих мест в проект Программы повышения доходов населения до 2025 года», - добавил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое.



