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    Принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продтоварами поручил Аскар Мамин

    6 Октября 2020, 10:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами в течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со стороны государства оказываются все необходимые меры поддержки АПК, предоставляются субсидии, предусмотрено льготное кредитование и налоговые преференции. Благодаря данным мерам поддержки, за 8 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25,4% и составили 54,7 млрд тенге», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    «Вместе с тем, согласно представленному Комплексному плану до 2025 года, планируется реализация 380 инвестиционных проектов с привлечением более 5 трлн тенге инвестиций, что позволит сформировать 7 экосистем по приоритетным видам продовольственных товаров. В целом, полагаю необходимым одобрить предложенные подходы», - добавил Премьер-Министр.

    Аскар Мамин отметил, что Министерству сельского хозяйства следует в течение месяца принять Комплексный план по насыщению рынка отечественными продовольственными товарами.

    «Для его успешной реализации проектов необходимо: первое, Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами экологии, нацэкономики, финансов проработать вопрос по расширению мер государственной поддержки по стимулированию производства продуктов с недостаточным насыщением на внутреннем рынке, в том числе с учетом планов по развитию рыбной отрасли. Второе, акимам регионов взять на личный контроль реализацию этих проектов и обеспечить подведение необходимой инженерной инфраструктуры, а также проработать с инвесторами все вопросы по всей цепочке от сырья до экспорта. Третье, Министерству торговли совместно с министерствами сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов с учетом намеченных планов по расширению производства принять меры по обеспечению необходимой логистики и продвижению сбыта отечественной сельхозпродукции на внутреннем и внешних рынках», - поручил Аскар Мамин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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