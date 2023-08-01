Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Принят генеральный план г. Конаева

    1 Августа 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С обретением нового административного статуса – центра Алматинской области, определена новая стратегия развития города Конаева. Основные направления развития города в ближайшей перспективе отражены в генеральном плане, утвержденном соответствующим постановлением Правительства РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Основной целью генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон. Учитываются в Плане и включаемые в перспективные границы города существующие населенные пункты и жилые комплексы.

    Расчетные периоды реализации Плана определены до 2050 года. Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки.

    Для реализации поставленных задач в Плане отражены мероприятия по экономической деятельности, жилищному строительству, развитию промышленности, охране окружающей среды, систем образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети, озеленения, тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведении и др.

    Мощный импульс будет дан модернизации и дальнейшему развитию транспортно-логистической системы региона. Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области.

    Важным аспектом для будущего индустриально-инновационного развития города Конаева являются источники производства зеленой электроэнергии.

    Приоритетом развития социальной сферы города является его развитие, соответствующее статусу областного центра Алматинской области и центра индустрии туризма, отдыха и спортивной рекреации региона.

    К расчетному сроку реализации Плана заложено строительство нового жилья общей площадью 2 538,2 тыс. кв. м.

    Снижение уровня самозанятых планируется довести до 18%, уровня реальной безработицы до 4,2%, уровня молодежной безработицы до 3,8%.

    Практически вдвое предполагается увеличить к расчетному сроку количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений.

    В системе здравоохранения также вдвое будет увеличено количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

    Напомним, город Конаев – административный центр Алматинской области, образованный в 1970 году при строительстве Капшагайской ГЭС, расположен в юго-восточной части Алматинской области. Население составляет 54 907 человек. Площадь – 56,03 кв. км.

    До мая 2022 года город развивался согласно генерального плана г. Капчагай, утвержденного постановлением Правительства РК от 26 февраля 2010 года. 3 мая 2022 года город был переименован в Конаев.

    С 8 июня 2022 года город стал административным центром Алматинской области в ее новых границах (после выделения из состава данной области новообразованной области Жетысу).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Алматинская область Акимат Конаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минэнерго определили место под строительство АЭС
    Более 500 тысяч гектаров неиспользуемых земель выявили в Алматинской области
    Новый проект генплана Астаны: третья кольцевая дорога, LRT и деловые центры
    Врачи спасли проглотившую кость женщину в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области