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    Принять дополнительные противопаводковые меры поручил Алихан Смаилов

    21 Сентября 2022, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что основной причиной подтопления населенных пунктов весной этого года стал резкий приток талых и дождевых вод с полей. При этом снизить риск возникновения ЧС можно только за счет своевременного проведения противопаводковых мероприятий.

    По его словам, в настоящее время проведена корректировка перечня паводкоопасных населенных пунктов, количество которых увеличилось до 1 046. Вместе с тем акиматы затягивают вопрос финансирования соответствующих мероприятий, в связи с чем возникает риск срыва целевых сроков.

    О ходе реализации мероприятий Дорожной карты в регионах доложили акимы Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Западно-Казахстанской – Гали Искалиев и Актюбинской – Ералы Тугжанов.

    Премьер-Министр поручил ускорить работы по мероприятиям Дорожной карты текущего года, обеспечить своевременный перевод земель под водоохранные полосы для исключения их выдачи под строительство зданий, разработать детальные прогнозы возможной ситуации с паводками, а также пересмотреть нормы пропускной способности систем ливневой канализации в соответствующих строительных правилах.

    «Для обеспечения готовности к паводку следующей весной уже сейчас необходимо проводить превентивные работы, не требующие больших финансовых затрат. Это очистка русел рек, арыков и каналов, дренажных систем, возведение защитных дамб и подготовка гидротехнических сооружений. В целом акимы регионов должны держать вопросы снижения негативных последствий от паводков на личном контроле», – подчеркнул он.

    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Паводок МЧС Алихан Смаилов
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