Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы поручил Глава государства

    31 Января 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы поручил Глава государства в ходе совещания по развитию Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках «оборотной схемы».

    Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена.

    Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину.

    Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы», - сказал

    Касым-Жомарт Токаев.

    «Стратегически важным направлением является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.

    Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)», - добавил Президент.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву
    Глава государства подчеркнул важность завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте
    Глава Нацбанка отчитался Президенту о состоянии активов ЕНПФ и Нацфонда
    Хлеб по 540 тенге: в акимате Алматы дали разъяснения
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров