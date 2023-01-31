Принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы поручил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы поручил Глава государства в ходе совещания по развитию Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция. По итогам прошлого года рост цен здесь достиг 23%. Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках «оборотной схемы».

Выделено 14 миллиардов тенге, что является самым большим показателем среди регионов. Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена.

Астана производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент. В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину.

Ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей. Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тысяч тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы», - сказал

Касым-Жомарт Токаев.

«Стратегически важным направлением является системное развитие Астанинской агломерации. Необходимо стимулировать тесную торгово-экономическую и транспортно-логистическую кооперацию между столицей и пригородами.

Повышению потенциала пристоличных сел будет способствовать размещение в них новых производственных предприятий и инфраструктурных объектов. Это позволит сгладить существующий дисбаланс между уровнем жизни в Астане и близлежащих населенных пунктах (Караоткель, Талапкер, Коянды и Жибек жолы)», - добавил Президент.



