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    Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара - МЧС РК

    10 Июня 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как известно, журналисты телеканала Jibek Joly находятся в области Абай и оперативно сообщают о текущей ситуации с пожаром в регионе. На прямую связь вышел заместитель начальника управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ МЧС РК Тлеуберды Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день площадь пожара составляет порядка 60 тысяч га. Из этой зоны не вся зона, покрытая лесом. Сколько лесной зоны пострадало, будет подсчитывать созданная комиссия после ликвидации пожара. На данный момент для тушения пожара сосредоточены силы и средства в количестве 1 тысячи человек и порядка 250 единиц техники. Помимо этого, на месте пожара работают 11 воздушных суден, 8 из которых с водосливным устройством. На сегодня верхового пожара не наблюдается. Угрозы населенным пунктам нет. То есть, угрозы людям и объектам хозяйства на данный момент отсутствует», - прокомментировал заместитель начальника управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ МЧС РК Тлеуберды Мадиев.

    Спикер напомнил, что ликвидация крупных лесных пожаров зависит от погодных условий.

    «В северных регионах ожидается дефицит осадков. Несмотря на это, силами и средствами МЧС, Минэкологии принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара», - добавил Тлеуберды Мадиев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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