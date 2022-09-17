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    Принимать активное участие в жизни Тараза призвали жителей города

    17 Сентября 2022, 10:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы и перспективы развития города Тараза обсуждали на встрече главы городской администрации Бакытжана Орынбекова с журналистами местных и республиканских СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Недавно назначенный на пост акима города Тараза Бакытжан Орынбеков обозначил круг задач, которые предстоит решить в областном центре.

    «Проблем в городе накопилось много, будем постепенно решать, - сказал он. - Нерешаемых проблем не бывает. Трехлетний план развития города, разработанный при моем предшественнике, остается в силе. Будем работать по тем направлениям развития экономики, инфраструктуры, социальной сферы, которые там прописаны до 2025 года. Доработаем этот план стратегически».

    В ходе обсуждения была затронута актуальная для областного центра проблема чистоты и благоустройства.

    «Не везде у нас руки доходят, - заметил Бакытжан Орынбеков. - Это говорит о том, что жители тоже должны к этой работе подключаться. Пользуясь случаем, хочу и вас попросить, чтобы наши СМИ помогли убедить население соблюдать чистоту. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

    Затронул спикер и тему частой и не всегда обоснованной критики в социальных сетях работы городского акимата, в том числе и от журналистов.

    «Задачи сегодня перед акиматом стоят большие. Критиковать и поучать - это проще, чем делать. Надо быть не просто наблюдателем, а принимать активное участие в жизни города. СМИ должны помочь нам наладить двустороннюю связь с жителями. Надо воспитывать в людях культуру, уважение к труду наших работников. Критиковать и ругать - это, конечно, ваше право. Искать недостатки и криминал в действиях чиновников - это легче всего. Критика должна быть конструктивной. Вы же все-таки граждане, жители нашего города, и я призываю вас принимать активное участие в его жизни, выходить на субботники, мы выделим отдельный участок для журналистов. Давайте покажем на собственном примере. Это наш любимый город Тараз!», - сказал аким города Бакытжан Орынбеков.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Общество
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