Принцип «единого окна» будет внедрен для врачей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комитета по информационно-коммуникационным технологиям при партии AMANAT обсуждены вопросы цифровизации здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев выступил с докладом о текущем состоянии цифровизации здравоохранения и о дальнейших планах.

Планируется пересмотр объемов, вводимых данных в информационные системы в сфере здравоохранения врачами с учетом всех заинтересованных сторон: медицинская общественность, гражданское общество и государство в лице регулирующего органа.

К примеру, в текущем году система, предназначенная для хранения лабораторных исследований (Единый интеграционный портал) будет расширена для хранения всех видов лабораторных исследований и граждане будут получать доступ к результатам лабораторных исследований через мобильное приложение Еgov mobile.

Также совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК) планируется реализация функционала корректировки данных вакцинации посредством мобильного приложения Еgov mobile. Данная функция поможет при определения ошибочных данных в Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) направить запрос для корректировки без обращения в госорганы.

В настоящее время на портале Еgov реализован раздел «Паспорт здоровья». Однако он не пользуется популярностью, так как имеет мало полезной информации для населения. Также в других разделах реализован ЭПВ, рецепты.

В связи с этим при поддержке МЦРИАП РК и Центра поддержки цифрового правительства проработан новый раздел «Егов.Здоровье», который будет содержать в себе расширенную информацию для населения.

Наряду с этим, важной задачей является мониторинг остатков лекарственных средств в медицинских организациях, наличия медицинской техники и информация о фактической заработной плате медицинских работников.

Также важным вопросом является сокращение количества информационных систем, в которые врач должен вводить информацию. Начата работа по подготовке к сокращению систем в сфере здравоохранения и переходу к принципу «единого окна» для врачей, то есть врачи будут работать только в медицинских информационных системах.

На первом этапе отобраны 3 информационные системы (регистры хронической почечной недостаточности, диабетиков и беременных женщин) и 3 подсистемы. Указанные системы несут в себе задачи статистической отчетности.

При этом совместно сформированы среднесрочные планы по цифровизации здравоохранения на 2023-2025 годы в рамках национального проекта «Технологический рывок». Запланировано 18 мероприятий.

В целом в рамках поручения Главы Государства министерство совместно с МЦИРАП РК планирует к концу 2023 года внедрить ядро E-health.