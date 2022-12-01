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    Принц Уильям и Кейт находятся в США впервые за последние восемь лет

    1 Декабря 2022, 11:17

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Принц и принцесса Уэльские прилетели в Бостон в среду для проведения второй церемонии вручения премии «Earthshot Prize Awards» («Премия выстрел в Землю»), которая состоится в пятницу, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Уильям учредил свою премию в области изменения климата еще в 2020 году в надежде объединить самые лучшие умы мира для решения некоторых из самых насущных экологических проблем, стоящих перед человечеством. Каждый год в течение следующего десятилетия пять победителей будут получать 1 млн фунтов стерлингов (около 1,12 млн долларов) для финансирования своих творческих решений климатического кризиса.

    На запуск проекта наследника британского престола вдохновила речь президента Джона Кеннеди «Moonshot» («Выстрел в луну») в 1962 году, когда он поручил США продвигаться вперед в освоении космоса.

    40-летний представитель королевской семьи сообщил, что Бостон был «очевидным выбором» для церемонии в этом году, так как его университеты, исследовательские центры и яркие стартапы делают его мировым лидером в области науки, инноваций и безграничных амбиций.

    По данным Белого дома, запланирована встреча Уильяма и Кейт с президентом США Джо Байденом в Бостоне в пятницу.

    Это первый визит королевской пары в США с тех пор, как они были в Нью-Йорке восемь лет назад.


    Фото: Chris Jackson/ Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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