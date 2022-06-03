3 Июня 2022 22:00

Принц Гарри и Меган прибыли на празднование 70-летия Королевы Англии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В Великобритании празднуется Платиновый юбилей Королевы, на который прибыли все члены королевской семьи, включая принца Гарри и Меган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Королева появилась на балконе Букингемского дворца в рамках официальных торжеств по случаю ее юбилея.

Члены Королевской семьи собрались в центре Лондона, чтобы принять участие в параде, посвященном официальному дню рождения.

Первыми появились Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и Камилла, герцогиня Корнуольская, в экипаже, запряженном лошадьми, вместе с принцессой Шарлоттой, принцами Джорджем и Луи.

За ними последовали принц Эдвард и Софи, граф и графиня Уэссекские, а также их дети: виконт Северн и леди Луиза Виндзор.

Принц Ричард, герцог Глостерский и двоюродный брат королевы, и его жена Бергитта, герцогиня Глостерская, приехали на церемонию в другом экипаже вместе с мужем принцессы Анны, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом.

Затем принцы Чарльз и Уильям, а также принцесса Анна выехали из Букингемского дворца верхом на лошадях, чтобы занять центральную роль в парадном строю. Принц Чарльз принял приветствие от гвардейцев и офицеров на параде.

Меган, герцогиня Сассекская, и принц Гарри присоединились к другой части семьи, которая наблюдала за церемонией с балкона на параде Конной гвардии.

После церемонии семья вернулась в Букингемский дворец. На балконе появилась королева со своим двоюродным братом принцем Эдвардом, герцогом Кентским, к которым позже присоединились высокопоставленные члены королевской семьи.

Принц Гарри и Меган сохранили удивительно сдержанное присутствие в первом дне празднования Платинового юбилея Королевы Великобритании.

Они оставались на заднем плане, наблюдая за происходящим из-за «кулис». Не присутствовали в составе группы королевской семьи на балконе Букингемского дворца. Также уклонились от журналистов по прибытию в Англию, попросив машину забрать их из частного аэропорта.

Такое поведение неслучайно, поскольку принц Гарри и Меган хотели избежать каких-либо обвинений в краже общественного внимания, чтобы не омрачить юбилейное мероприятие Королевы.

Их прибытие на королевский праздник рассматривается как способ восстановления семейных связей, с тех пор, как принц Гарри покинул королевскую семью в 2020 году. Их дочь Лилибет, которой исполнилось год, до этого праздника не встречалась со своей прабабушкой королевой.