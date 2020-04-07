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    Принц Гарри и Меган Маркл планируют основать благотворительную организацию Archewell

    7 Апреля 2020, 11:46

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский принц Гарри и его жена Меган, которые недавно переехали в Лос-Анджелес после отказа от королевских обязанностей, в понедельник заявили о том, что планируют основать новую благотворительную организацию под названием Archewell, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Герцог и герцогиня Сассекские заявили об отказе от обязанностей и привилегий старших членов британской королевской семьи. Они решили начать новую жизнь, быть финансово независимыми и посвятить жизнь благотворительности.

    Перед тем как покинуть королевский дворец, Гарри и Меган сказали, что хотят посвятить несколько месяцев своей семье и сыну Арчи, а также планированию своей собственной некоммерческой организации, поскольку они были вынуждены отказаться от своего предыдущего бренда SussexRoyal.

    В понедельник вечером Британская газета Daily Telegraph сообщила, что в прошлом месяце они подавали запросы на товарные знаки в Соединенных Штатах.

    Гарри и Меган решили основать свою собственную организацию. Вдохновленные именем своего сына Арчи, чета решила назвать свое детище Archеwell. По их словам, «Archеwell» состоит из двух частей и означает «силу и действие», а также «вызывает глубокие ресурсы, на которые каждый из нас должен опираться».

    «Мы с нетерпением ждем запуска Archewell, когда придет время», - сказали они.

    Напомним, внук королевы Елизаветы Гарри, 35 лет, и Меган, 38 лет, бывшая актриса, сыгравшая главную роль в телевизионной драме «Форс-мажоры», поженились в мае 2018 года, их первенец Арчи родился год спустя.

    Отношения со старшим братом Гарри принцем Уильямом становились все более напряженными, и в январе они объявили о планах отказаться от своих королевских привилегий и титулов.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Благотворительность Великобритания
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