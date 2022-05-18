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    Принц Чарльз и Камилла прибыли в Канаду в рамках королевского тура

    18 Мая 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принц Уэльский поклялся прислушиваться и учиться опыту Канады, поскольку начинает процесс примирения с коренными общинами страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    В рамках трехдневного юбилейного тура, 17 мая текущего года принц Чарльз и Камилла прибыли в Канаду.

    В своей речи, принц отметил: «Мы должны найти новые способы примириться с более темными и трудными аспектами прошлого. Я знаю, что наш визит сюда на этой неделе приходится на важный момент - коренные и некоренные народы по всей Канаде обязуются честно и открыто размышлять о прошлом и налаживать новые отношения на будущее».

    Речь была адресована высокопоставленным лицам, в связи с рассматриваемым властями Канады национальным скандалом по обнаружению сотен человеческих останков детей из числа коренных народов в безымянных могилах в бывших церковных школах, которые были насильственно переселены в эти учреждения для ассимиляции на протяжении нескольких поколений.

    Папа Римский Франциск планирует посетить Канаду этим летом, чтобы извиниться за жестокое обращение, которому подвергаются коренные народы со стороны Католической церкви.

    Автор: Рустем Кожыбаев

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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