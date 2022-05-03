Примирением завершаются в суде более половины дел по домашнему насилию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело в отношении сотрудников полиции за бездействие по фактам домашнего насилия заведено в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За бездействие в 2021 году возбуждено одно уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции. В текущем году подобных фактов нет», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Казинформа.

В министерстве подчеркнули, что за бездействие сотрудников полиции предусмотрена уголовная ответственность. За необоснованное продление сроков рассмотрения материалов (волокита материалов) предусмотрена дисциплинарная ответственность (мониторинг по категориям дел не ведется).

«По административным делам в 50-60% случаях дела прекращаются с примирением сторон в суде», - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полиция задерживает только 20% домашних тиранов. Согласно ст. 785 Кодекса об административных правонарушениях, в целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого, составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление на месте совершения правонарушения, а также для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, уполномоченное должностное лицо в пределах своих полномочий применяет в отношении совершившего насилие в семье ряд мер. В частности, полиция вправе доставить семейного дебошира к месту составления протокола об административном правонарушении и задержать его. Также используются такие меры, как привод, медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. При легкой степени опьянения в отношении нарушителя применяют задержание в специальном помещении ОВД, при средней степени - домашнего тирана направляют в наркологические центры временной адаптации и детоксикации (НЦВАиД), при тяжелой степени - его госпитализируют в медицинское учреждение.