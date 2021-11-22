Пример Казахстана по защите прав человека может стать успешной моделью для стран СНГ – председатель ПАСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Встреча в председателя Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Игоря Рогова с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы господином Риком Демсом состоялась в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с правами человека в Казахстане. Председатель Комиссии Игорь Рогов подробно рассказал о ходе реализации на практике Плана первоочередных мер в области прав человека, утвержденного Указом Главы государства от 9 июня 2021 года № 597. Высокий гость также был ознакомлен с новыми правозащитными проектами Комиссии по правам человека.

Господин Р. Демс дал положительную оценку правозащитной деятельности Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан и пожелал успехов в сотрудничестве с Советом Европы и другими международными организациями в области защиты прав человека

В свою очередь, председатель Комиссии И. Рогов поблагодарил Парламентскую Ассамблею Совета Европы за конструктивное сотрудничество в правозащитной сфере, и выразил готовность Комиссии к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Советом Европы, как в рамках Венецианской комиссии, так и Программы HELP (образование в области прав человека для представителей юридических профессий).

Председатель ПАСЕ заявил, что пример Казахстана по совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав человека в соответствии с международными стандартами может стать успешной моделью для других стран СНГ и Совет Европы ожидает от Казахстана активной работы по присоединении к ряду Европейских конвенций.

Во встрече также приняли участие секретарь Комиссии Тастемир Абишев, заместитель руководителя Секретариата ПАСЕ Сергей Хрычиков и Генеральный консул РК в Страсбурге Ануарбек Ахметов.



