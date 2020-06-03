Применяемым туркестанскими аграриями методом дождевального полива интересуются соседние регионы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области области Умирзак Шукеев ознакомился с проектами, реализуемыми в рамках формирования продовольственного пояса в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

К примеру, на сегодняшний день ТОО «Ынтымак агро XXI», активно внедряющее на своих полях системы дождевального полива, засеяло 782 га пшеницей и кукурузой. В свою очередь глава региона высоко оценил усилия компании, нанимающей молодых специалистов и реализующей новые проекты.

«Вокруг Туркестана были вырыты каналы, начала поступать вода. Радует, что растет число фермеров, которые начали понимать эффективность метода дождевального полива. Таким образом, мы сформируем «продовольственный пояс» вокруг города. Наряду с этим, проводится работа по формированию «зеленого пояса». Высаживаются различные деревья и многолетние растения, защищающие город от ветра и пыли. В городе увеличивается количество парков и скверов, создаются все условия для отдыха горожан», - отметил У. Шукеев во ходе встречи с аграриями.





Следует отметить, после того как стали оживать степи Туркестана в результате расширения каналов и поступления воды, жители района и соседние регионы проявили интерес к методу дождевального полива. На встрече с акимом области крестьяне отметили преимущества данного метода орошения и рассказали о приезде коллег из Жамбылской области, которые ознакомились с особенностями системы дождевального полива.

Вместе с тем в настоящее время «SPK-SAURAN», внедрив технологию дождевального орошения на 650 га, планирует построить откормочную площадку на 10 тысяч голов. По данным областного управления сельского хозяйства, проконсультировавшись, местные фермеры создали сельскохозяйственный кооператив. Благодаря новому методу орошения планируется использовать свободные участки, которые аграрии не могут освоить собственными силами.





Поняв, что арычный полив не экономичен, предприниматели стали активно внедрять новую технологию. Вода поставляется через Арыс-Туркестанский канал. Через ирригационную систему поступает в бассейн, чтобы обеспечить дождевальные установки. Таким образом, аграрии экономят в 3 раза больше воды. 50% стоимости техники государство выплачивает в качестве субсидий.

Стоит подчеркнуть, метод дождевального полива положительно повлияет на формирование нового микроклимата с перспективой озеленения всей Туркестанской области, а проекты по формированию продовольственного пояса реализуются с использованием интенсивных технологий. Комплексным планом запланирована реализации 7 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 63 млрд тенге.

Ранее рассказывалось, как туркестанские аграрии получают два-три урожая в год.



