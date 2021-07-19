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    Применить суровое наказание за подделку паспортов вакцинации поручил Президент РК

    19 Июля 2021, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации, поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-службы Акорды в сети Twitter.

    «Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны», - заявил в ходе совещания по эпидемиологической ситуации Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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