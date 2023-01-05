Применение оружия полицейскими признано правомерным - глава МВД о январских событиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов озвучил, на каких основаниях полицейские имели право на применение оружия в ходе массовых беспорядков, имевших место в январе прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населению, а также сотрудникам, по вооруженным преступникам было применено оружие. Оружие применялось в соответствии со статьей 61 Закона «О правоохранительной службе» (Применение огнестрельного и иного оружия). Для этого имелись все основания: защита граждан от преступных посягательств, пресечение попытки завладения оружием, отражение нападения на сотрудников, служебные и войсковые наряды, охраняемые объекты», - пояснил Марат Ахметжанов во время слушания по январским событиям в Мажилисе.

По словам главы МВД, трагедия могла быть еще масштабнее, если бы сотрудники не выполнили комплекс мер, предусмотренных законом. Прокуратурой дана правовая оценка. Их применение признано правомерным.

«Сотрудники правопорядка применили оружие около 16:00 ч. 5 января при обороне Резиденции Президента в Алматы, - сказал Марат Ахметжанов.- То есть, огонь по нападавшим был открыт задолго до выступления Президента. Дискуссии вокруг данной темы уводят в сторону общественное мнение. По закону о правоохранительной службе, о Национальной гвардии, о противодействии терроризму, силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам».

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.

Фото: Pavel Mikheyev/REUTERS

