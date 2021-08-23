Применение обогащенного ядерного топлива в Казахстане будет снижено до 20% - Минэнерго

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и аким ВКО Даниал Ахметов ознакомились с работой Национального ядерного центра РК, расположенного в городе Курчатове и работающего на базе Семипалатинского испытательного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Члены делегации посетили комплекс исследовательских реакторов «Байкал-1», комплекс исследовательского реактора ИГР, а также комплекс казахстанского материаловедческого токамака КТМ и др.

Как рассказал генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков, на сегодня был отмечен значительный прогресс в реализации масштабного проекта по конверсии реактора ИВГ1.М, расположенного на комплексе «Байкал-1». Проект заключается в снижении обогащения топлива реактора до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ, кроме этого, необходимо будет переработать отработавшее высокообогащенное топливо этого реактора. При успешной реализации запланированных работ по конверсии в 2022 году начнется реализация этапов физического и энергетического пусков реактора с последующим вводом в эксплуатацию.

В комплексе исследовательского реактора ИГР проводятся эксперименты, моделирующие тяжелые аварии с возможностью образования повторной критичности. За более чем 30-летний период экспериментальных исследований накоплена уникальная информация, которая крайне необходима для повышения безопасности новых перспективных реакторов.

Создание казахстанского токамака КТМ было инициировано Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым в результате обсуждения вопросов развития науки и техники в Республике Казахстан с академиком Российской академии наук Е.П. Велиховым.

После введения комплекса в эксплуатацию Республика Казахстан вошла в 10-ку стран, обладающих передовыми исследовательскими установками по продвижению технологий управляемого термоядерного синтеза, а казахстанский материаловедческий токамак КТМ стал частью международной программы по созданию и развитию научных и технических основ термоядерной энергетики.

«Мы обязаны максимально продуктивно использовать весь научный потенциал Национального ядерного центра в сферах использования мирного атома, - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев. - 30 лет назад волевым решением Елбасы был закрыт Семипалатинский испытательный полигон, и с тех пор Казахстан достиг больших успехов на поле мирного использования атомной энергии».

Акимом ВКО была отмечена необходимость создания комфортных условий проживания и досуга для сотрудников НЯЦ РК в г. Курчатове.

«Мы осознаем важность ядерного центра для страны, огромный вклад его сотрудников в науку, а также будущий позитивный экономический эффект от работы ядерного центра, - сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. - Поэтому представители местных исполнительных органов прорабатывают вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного центра, а также других социально-культурных объектов, что положительным образом скажется не только на сотрудниках НЯЦа, но и на всех жителях Курчатова.

К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона планируется принять Закон Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона. На сегодня специалистами Национального ядерного центра РК завершено комплексное радиоэкологическое обследование территории полигона. Благодаря чему получен большой объем информации, есть понимание проблем СИП и перспектив использования его территории для нужд государства.

Строительство полигона было начато в 1947 году, первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было проведено на этом полигоне 29 августа 1949 года.

Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года.

29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был закрыт Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В 2021 году в Казахстане отмечают 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона.