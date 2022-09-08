Примадонна мировой сцены Суми Чо выступит на открытии Х юбилейного сезона «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В театре оперы и балета «Астана Опера» уже завтра, 9 сентября, начинается Х юбилейный сезон. Главной гостью завтрашнего вечера станет звезда с мировым именем Суми Чо - примадонна мировой сцены, обладательница премии «Грэмми», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это не первый приезд в Казахстан, в нашей стране знаменитость была уже дважды.

«Десять лет назад впервые приехала в город Алматы, чтобы выступить в рамках зимних Азиатских игр. Помню, как тогда было холодно. Во второй раз посетила столицу Казахстана. Во время репетиции еще раз осознала то, насколько маэстро Алан Бурибаев, оркестр, хор и артисты являются талантливыми и выдающимися людьми. Мне очень приятно с вами работать. В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Кореей и Казахстаном. Для меня большая честь выступить в Казахстане не только как музыканту, но и как человеку, который борется за дружбу и мир», - призналась оперная дива.

Суми Чо высоко оценила талант казахстанских исполнителей. По ее словам, они хорошо выражают свои эмоции, чувствуют большую гордость за свою страну, что очень схоже с нашим корейским менталитетом.

«Я родилась в Корее, выступаю по всему миру. У меня большой интерес к культуре и музыке Республики Казахстан и хотелось бы исполнять еще больше казахстанских песен. Мы очень часто общаемся с Димашом Кудайбергеном. Когда летела в Нур-Султан, в самолете смотрела выступление Димаша Кудайбергена. Была очень удивлена выступлению на одной сцене Димаша Кудайбергена с Игорем Крутым. Считаю, что «Астана Опера» является выдающимся театром, а Димаш Кудайберген - одним из талантливейших артистов. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем мы смогли вместе поработать», - добавила примадонна мировой сцены на пресс-конференции в «Астана Опера».

На сцене Большого зала «Астана Опера» вместе с Суми Чо выступят казахстанские звезды – Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Татьяна Вицинская, а также хор и оркестр «Астана Опера» под управлением прославленного маэстро Алана Бурибаева. Артисты исполнят знаменитые казахские, корейские и западноевропейские произведения. В яркую программу вошли полюбившиеся многим сцена «Тойбастар» из оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, ария принца Су Хонга из оперетты «Страна улыбок» Ф. Легара, ария Рикардо из оперы «Пуритане» и многое другое.

Главный дирижер театра Алан Бурибаев отметил, что очень трепетно осознавать и услышать такую высокую похвалу из уст великой певицы, чье имя прогремело на весь мир, которая подняла вокальное искусство на новые высоты.

«Для нас большая честь работать с госпожой Суми Чо. Мне кажется, каждый номер, который она будет петь завтра - это полнейшая творческая самоотдача и действительно было такое ощущение, что мы каждый номер исполняет как отдельную оперу. Это касалось каждого номера. Для нас честь работать вместе с вами», - добавил всемирно известный маэстро Алан Бурибаев.

Алан Бурибаев отметил, что в гала-опере прозвучат отрывки из самых великих опер классической музыкальной литературы.

«Гала-концерты трудны и интересны для нас. Сложность заключается в том, что в рамках одного вечера представляем вам отрывки не просто из произведений - это осколки жизни композиторов, эпох, людей, их чувств, культур, языков. Перевоплощения за секунду оркестру, исполнителю безумно интересно», - поделился маэстро.

Оперная дива Суми Чо находится в ряду самых знаменитых певиц мира. На протяжении нескольких десятилетий ее имя украшает афиши лучших оперных театров и концертных залов. В Южной Корее ее талант отмечен государственными наградами, примадонне присвоен почетный статус «национального достояния». Она эпатирует публику удивительными нарядами, любит эксперименты: разнообразить свой репертуар от барокко до crossover. Кроме того, ее сопрано можно услышать в фильме «Девятые врата».

Концерт проводится при поддержке Корейского культурного центра посольства Республики Корея в Республике Казахстан в честь Года взаимного межкультурного обмена.