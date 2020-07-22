Приложения для людей с особыми потребностями создали участники онлайн-хакатона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана подвели итоги молодежного онлайн-хакатона «SOCIALHACK» на разработку мобильного приложения для людей с особыми потребностями. Всего для участия в хакатоне зарегистрировались более 205 молодых ребят и девушек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что среди участников хакатона больше всего представителей города Алматы (66 человек), Нур-Султан (51 человек) и из городов Актобе и Тараз (по 8 человек). Молодежный хакатон «SOCIALHACK» проходил в формате 48 часового онлайн марафона. 34 команды со всего Казахстана работали над созданием прототипа приложения для людей с особыми потребностями, отметили в Международном технопарке Astana Hub.

Прототип мобильного приложения, который разрабатывали участники, позволит пользователям дать оценку инфраструктуре по местам проживания и по наиболее часто посещаемым объектам с учетом ограничений по здоровью (нарушение опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и передвигающиеся на креслах-колясках), а также расширит возможности для их коммуникаций.

Победителями хакатона стала команда «The Glide» Ракишев Акежан, Юсупов Темиржан, Мадышев Улан - студенты 1-2 курса Назарбаев Университета. Второе место заняла команда «West point» Хобдабаев Максат, Филимонов Даниил - студенты Назарбаев Университета, Жанарбек Зулфхар – студент City University of Hong Kong. Третье место заняла команда «Astana pub» Сапралиев Шынгыс, Смагулов Темирлан - студенты Назарбаев Университета.

Как ранее сообщалось , организатором хакатона SOCIALHACK выступил инновационный кластер NURIS, при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Проект инициирован компанией EY, спонсорами проекта выступили Suraqtar.kz, BTS Digital и компания EY.