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    Приложение Яндекс Go адаптируют для казахстанцев с инвалидностью

    2 Февраля 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приложение Яндекс Go в Казахстане будет доработано для большего удобства заказа такси пользователями с ограниченными возможностями (здоровья). Сервис также разработает специальные материалы, которые помогут водителям лучше понять потребности маломобильных пользователей и особенности поездок с ними, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Go.

    Решение об этих изменениях были приняты после завершения пилотного проекта Яндекса по субсидированию поездок для инвалидов I и II группы в Алматы и Астане, а также консультаций с благотворительными фондами Казахстана.

    При заказе такси пользователь с ограничениями здоровья сможет указывать в приложении, что ему может потребоваться в поездке. Например, нужна ли помощь при посадке в салон или свободное место в багажнике для инвалидного кресла.

    Водитель заранее в своем приложении получит оповещение о специальных опциях в заказе. Это снизит риск недопонимания при заказе поездок и уменьшит число конфликтных ситуаций.

    К разработке материалов для водителей сервис привлечет специалистов благотворительных организаций, которые имеют необходимый опыт и экспертизу в решении проблем маломобильных граждан.

    Обучающие материалы будут размещены в открытом доступе, на казахском и русском языках. Поэтому использовать их без всяких ограничений смогут все участники рынка.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Цифровой Казахстан Общество
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