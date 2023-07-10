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    Приложение Threads набрало рекордные 100 млн пользователей за неделю

    10 Июля 2023, 17:26

    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Число пользователей нового приложения Threads уже превысило отметку в 100 миллионов всего за неделю, то есть оно достигло рубежа значительно быстрее, чем даже чат-бот ChatGPT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Verge.

    Чат-бот OpenAI преодолел ту же самую отметку через два месяца, а вот приложение Threads от Meta, которое было запущено только в среду, достигло ее за считанные дни.

    Количество пользователей можно узнать в приложении Instagram, которое отслеживает размер пользовательской базы Threads.

    Приложение Threads почти сразу же стали хитом. За первые два часа число пользователей достигло 2 миллионов, а затем постепенно выросло до 5 миллионов, 10 миллионов, 30 миллионов, а затем 70 миллионов. Запуск «намного превзошел наши ожидания», — заявил в пятницу генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

    Пользователи не просто регистрируются: они также публикуют сообщения. По состоянию на четверг в приложении уже было размещено более 95 миллионов сообщений и 190 миллионов лайков.

    Тем не менее, Threads все еще находится в зачаточном состоянии, и нам придется подождать и посмотреть, станет ли оно таким же популярным как Twitter.

    По словам главы Instagram Адама Моссери, Meta не стремиться заменить своим приложением Twitter.

    По состоянию на ноябрь прошлого года у Twitter было около 260 миллионов монетизируемых ежедневных активных пользователей, согласно твиту владельца Илона Маска в то время.

    Совсем недавно The Wall Street Journal сообщил рекламодателям, что у Twitter около 535 миллионов монетизируемых активных пользователей в месяц. Но внешние данные свидетельствуют о том, что в последние месяцы трафик Twitter имеет тенденцию к снижению, а генеральный директор CloudFlare Мэтью Принс написал, что трафик «падает».

    Стоит отметить, что после своего запуска Threads уже вызвало возмущение пользователей, сообщает Daily Mail. Они с удивлением обнаружили, что новую соцсеть нельзя удалить, не лишившись своего Instagram, так как оба приложения связаны между собой.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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