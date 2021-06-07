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    Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для казахстанцев

    7 Июня 2021, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для казахстанцев. Об этом в сети Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    «С сегодняшнего дня приложение «Путешествуй без COVID» доступно для казахстанцев. В Казахстане проект реализован совместно с Министерством здравоохранения РК», - написал Багдат Мусин.

    Напомним, ранее ускорить процедуру интеграции Казахстана в систему «Путешествую без COVID-19» для перемещения граждан по странам ЕАЭС в личных и деловых целях просили депутаты. Приложение «Путешествую без COVID-19» является интегрированной базой данных о статусе граждан, созданное для упрощения их передвижения. На сегодня это приложение заработало для граждан Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Здравоохранение Цифровой Казахстан Коронавирус в РК
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