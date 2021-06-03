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    Приложение «Путешествуй без COVID» станет доступно казахстанцам

    3 Июня 2021, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что приложение «Путешествуй без COVID» станет доступно казахстанским туристам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно стран ЕАЭС, там будет работать на всей территории приложение «Путешествуй без COVID». Это приложение уже интегрировали несколько стран, и наша страна тоже будет интегрирована. Думаю, в ближайшее время мы вопрос урегулируем. Это задача от Премьер-Министра четко поставлена. На следующей неделе мы уже планируем запустить, чтобы казахстанцы могли скачивать «Путешествуй без COVID» и выезжать в страны ЕАЭС», - сказал в ходе брифинга СЦК Багдат Мусин.

    По словам министра, еще неизвестно, по каким приложениям казахстанцы будут посещать зарубежные страны.

    «В целом, паспорт вакцинации мы сделали на eGov mobile. Второе, есть возможность распечатывать, сейчас такое решение принято Минздравом, и в поликлиниках это будут делать по обращениям жителей. Если в посольствах или еще где-то будут требовать бумажный документ, то он будет им предоставлен. Следующее, на международном уровне как будет этот вопрос решаться – есть такая служба IATA, Ассоциация международных перевозчиков. Они решают, как это все будет урегулировано. Мы будем соответствовать конкретному стандарту», - отметил Б. Мусин.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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